Gubernator nigeryjskiego stanu Taraba, Agbu Kefas, przedłużył o kolejne sześć miesięcy status obszaru samorządu lokalnego Karim-Lamido jako terytorium wymagającego szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa. Decyzję podjęto po ataku na społeczność Binnari 23 października, podaje Premium Times Nigeria.

Decyzja po ataku

Gubernator ogłosił przedłużenie środków w poniedziałek po nadzwyczajnym spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa w domu T.Y. Danjumy w Jalingo, stolicy stanu. Według publikacji w wyniku ataku zginęły dziesiątki mieszkańców, a kilka rodzin doświadczyło traumy.

Policja początkowo potwierdziła śmierć 10 osób. Później pojawiły się informacje o większej liczbie ofiar po odnalezieniu ciał w pobliskich obszarach.

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Śledztwo i ochrona społeczności

Kefas oświadczył, że przedłużenie statusu ma zapewnić kontynuację operacji bezpieczeństwa na tym obszarze, gdzie przemoc zagraża życiu ludzi, ich środkom utrzymania oraz pokojowemu współistnieniu. Polecił właściwym organom ustalić miejsce pobytu osób zaginionych i zapewnić wsparcie poszkodowanym oraz ich rodzinom.

Gubernator nakazał także służbom bezpieczeństwa zbadać przemieszczanie się napastników i możliwe motywy, w tym sprawdzić, czy byli oni powiązani z inną działalnością przestępczą. Wezwał do skoordynowanej odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony Binnari i sąsiednich społeczności.

Karim-Lamido po raz pierwszy uznano za obszar wymagający szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa w styczniu 2026 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego nr 1. Przyczynami były powtarzające się starcia między społecznościami, ataki bandytów oraz konflikty między rolnikami i hodowcami.

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