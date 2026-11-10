Na Tasmanii w Australii 43-letni Cameron John Matthews został skazany na dwa miesiące więzienia za wielokrotne wykonywanie nazistowskiego pozdrowienia, w tym podczas rozprawy w Sądzie Magistrackim w Hobart za pośrednictwem łącza wideo.

Jak podaje ABC News Australia, 23 sierpnia, krótko przed północą, policja przybyła na Liverpool Street w centrum Hobart po zgłoszeniach dotyczących mężczyzny zakłócającego porządek publiczny. Według magistratki Catherine Geason funkcjonariusze opisali zachowanie Matthewsa jako chaotyczne: nazywał siebie i funkcjonariuszy organów ścigania skinheadami oraz kilkakrotnie wykonał nazistowskie pozdrowienie.

Pozdrowienie podczas rozprawy

Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do Hobart Reception Prison. Następnego dnia stawił się na rozprawie w Sądzie Magistrackim w Hobart za pośrednictwem łącza wideo. Na sali znajdowało się kilku prawników, magistratka oraz dwóch przedstawicieli społeczeństwa.

Podczas tej rozprawy Matthews używał obraźliwych sformułowań pod adresem magistratki i trzykrotnie wykonał nazistowskie pozdrowienie. W 2023 roku Tasmania stała się pierwszym australijskim stanem, który zakazał nazistowskiej symboliki i nazistowskich pozdrowień.

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Decyzja sądu

Ogłaszając wyrok, magistratka Geason stwierdziła, że zachowaniem Matthewsa kierowały utrwalone rasistowskie i mizoginiczne przekonania. Zaznaczyła, że kara ma nie tylko odstraszyć samego skazanego, lecz także zapobiegać podobnym przestępstwom w ogóle.

Za pierwsze wykroczenie związane z nazistowskim pozdrowieniem prawo Tasmanii przewiduje grzywnę do 3900 dolarów australijskich lub do trzech miesięcy więzienia. Za ponowne naruszenie w ciągu sześciu miesięcy maksymalne kary są podwajane.

Ponadto Matthews otrzymał karę jednego miesiąca więzienia w zawieszeniu za dwa przypadki gróźb zabójstwa podczas rozmów telefonicznych z Victims of Crime South Australia. Magistratka uznała jego niezadowolenie z procedury odszkodowań dla ofiar przestępstw, jednak zaznaczyła, że nie wyjaśnia ono intensywności wiadomości, które, w jej ocenie, nosiły znamiona retoryki białej supremacji. Okres głównej kary zaliczono od października, a Matthews ma zostać zwolniony w grudniu.

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