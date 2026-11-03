W australijskim stanie Tasmania zakończono liczenie głosów w wyborach do 29 organów samorządu lokalnego. Ostateczne wyniki ogłoszono po około 30 milionach naciśnięć klawiszy podczas liczenia głosów, informuje ABC News.

Frekwencja wyniosła 85,6% — to nowy krajowy rekord udziału wyborców i wynik nieco wyższy niż w wyborach do rad Tasmanii w 2022 roku. Głosowanie w 2026 roku było drugim w stanie, w którym udział wyborców jest obowiązkowy.

Liczbę mandatów zmniejszono

W tym roku liczbę członków rad lokalnych w Tasmanii zmniejszono z 263 do 213. W pięciu największych radach — Hobart, Launceston, Clarence, Kingborough i Glenorchy — liczbę miejsc zmniejszono z 12 do dziewięciu. W pozostałych radach przewidziano po siedem mandatów.

Analityk wyborczy Kevin Bonham zauważył, że mimo mniejszej liczby miejsc do rad dostało się wielu nowych kandydatów. Jak podkreślił, zwłaszcza na południu stanu kilku urzędujących członków rad nie zdołało uzyskać reelekcji, ustępując miejsca nowicjuszom.

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Nowi burmistrzowie i nietypowe wyniki

Były dziennikarz programu 60 Minutes Charles Wooley został lordem burmistrzem Hobart. W Launceston burmistrz Matthew Garwood zachował stanowisko, uzyskując 53,2% głosów. W Clarence burmistrzem wybrano Drew Jennera, który zajął dopiero szóste miejsce w głosowaniu na skład rady; Bonham określił taki wynik jako rzadki.

Kilku znanych burmistrzów nie ubiegało się o kolejną kadencję, w tym lord burmistrzyni Hobart Anna Reynolds, która pełniła urząd przez osiem lat. W Kentish Kate Haberle została wybrana burmistrzynią bez kontrkandydatów. Bez kontrkandydatów wybrano również zastępców burmistrzów w Central Highlands i Flinders. Na King Island i w gminie Tasman liczba kandydatów była mniejsza niż liczba wakatów, dlatego członków rad wybrano tam bez kontrkandydatów.

W Hobart trzech urzędujących członków rady nie uzyskało reelekcji. Stanowisko zastępcy lorda burmistrza zostanie rozstrzygnięte na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady, ponieważ wybrany kandydat nie zachował miejsca w radzie.

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