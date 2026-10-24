Tasmańska Służba Parków i Dzikiej Przyrody pochowała 10-metrowego kaszalota, który utknął na płytkiej wodzie w pobliżu Turners Beach w północno-zachodniej Tasmanii w Australii i padł mimo prób ratowania go. Zwierzę utknęło w nocy przed środą, a pracownicy służby przez cały czwartek próbowali mu pomóc.

Jak informuje ABC News, tuszę pochowano następnego dnia wśród roślinności na zachodnim krańcu plaży. Podczas operacji specjaliści pobrali również próbki do dalszych badań. Pogrzeb obserwowało kilku miejscowych mieszkańców.

Dlaczego wybrano pochówek

Służba Parków i Dzikiej Przyrody oświadczyła, że sposób utylizacji tuszy ustalono po planowaniu i konsultacjach z właścicielami gruntów, władzami lokalnymi oraz Urzędem Ochrony Środowiska. Instytucja uważa wybraną lokalizację za bardziej odpowiednią pod względem czynników środowiskowych i wygody dla społeczeństwa niż pochowanie bezpośrednio na plaży lub pozostawienie tuszy do rozkładu.

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Służba poinformowała, że będzie monitorować miejsce pochówku i zareaguje, jeśli pojawią się problemy.

Obawy mieszkańców

Niektórzy mieszkańcy Turners Beach wyrazili zaniepokojenie bliskością pochówku do popularnego miejsca kąpieli. Miejscowy mieszkaniec Greg Tompos zwrócił uwagę, że teren znajduje się kilkaset metrów od obozu Camp Clayton, z którego korzystają grupy dzieci kąpiących się w tej okolicy.

Inna mieszkanka, Kate Wiley, przekazała władzom obawy społeczności dotyczące możliwego przedostania się do wody substancji z rozkładającej się tuszy oraz ryzyka przyciągnięcia rekinów. Zauważyła również, że część mieszkańców chciałaby uzyskać więcej informacji o powodach wyboru właśnie takiego sposobu utylizacji. Według niej rozważano wariant wywiezienia tuszy w morze, jednak mogłaby ona ponownie zostać wyrzucona na brzeg.

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