W Tasmanii w Australii Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska (NRE) rozpatruje wniosek spółki Cooltrans Pty Ltd o zmianę obowiązującej licencji wodnej. Przewiduje on dodatkowy pobór 360 mln litrów wody ze strumienia Ferntree Glen, położonego powyżej laguny Henderson w Falmouth, informuje ABC News Australia.

Laguna jest zasilana przez kilka śródlądowych strumieni i okresowo łączy się z oceanem. Wcześniej była miejscem kąpieli, pływania kajakami i rodzinnego wypoczynku, jednak obecnie znacznie spłyciła się. W tym roku w regionie odnotowano bardzo niski poziom opadów: stacja meteorologiczna w Fingal otrzymała 10 mm deszczu we wrześniu, 10,2 mm w sierpniu i 18,2 mm w lipcu. Na stacji w St Helens w tych miesiącach odnotowano odpowiednio 5 mm, 25,2 mm i 36,4 mm opadów.

Obawy mieszkańców

Według lokalnego mieszkańca Davida Godfreya-Smitha wielu mieszkańców złożyło sprzeciwy wobec wniosku, który obecnie ocenia NRE. Uważa on, że podczas rozpatrywania należy uwzględnić aktualne dane dotyczące zmian klimatu i użytkowania gruntów, a także możliwy wpływ na przepływy środowiskowe.

Inny mieszkaniec Falmouth, Michael Di Giovanni, obawia się, że w obecnym systemie zarządzania wodą laguna może się nie odrodzić, a dodatkowy pobór wody może pogorszyć sytuację. Według LISTMap Cooltrans ma już kilka licencji na pobór wody do nawadniania z dwóch innych strumieni i nienazwanego dopływu, które zasilają lagunę. Spółka odmówiła komentarza.

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Plan zarządzania wodą

Zlewnia laguny Henderson nie ma oficjalnego planu zarządzania zasobami wodnymi. Takie prawnie wiążące dokumenty mogą ustanawiać zasady podziału i zarządzania wodą dla poszczególnych zlewni. Na stronie NRE wskazano, że na Tasmanii formalnie przyjęto 11 takich planów, z których część wymaga przeglądu.

Godfrey-Smith powiedział, że mieszkańcy są gotowi zebrać około 50 tys. dolarów australijskich na opracowanie planu, jeśli nie zrobią tego władze stanowe. Przedstawiciel NRE poinformował, że wnioski o licencje wodne są oceniane zgodnie z ustawą o zarządzaniu wodą z 1999 roku, z uwzględnieniem dostępności wody, skutków środowiskowych, interesów innych użytkowników i zgłoszeń społeczności.

Lokalny mieszkaniec i były rybak komercyjny David Cannon powiedział, że laguna wcześniej często miała połączenie z oceanem, lecz przez ostatnie dwa lata jest od niego praktycznie odcięta. NRE zaznaczyło, że mechaniczne otwieranie laguny na morze odbywa się zgodnie z ustalonym protokołem, którego celem jest zrównoważenie stanu środowiska, bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury oraz ryzyka podtopienia pobliskich terenów.

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