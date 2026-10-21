Wybory do rad lokalnych na Tasmanii w Australii odbywają się w związku ze zmniejszeniem liczby radnych w stanie o 50 — z 263 do 213. Kilku urzędujących burmistrzów również zdecydowało się nie ubiegać o kolejną kadencję, dlatego samorząd lokalny czeka znaczące odnowienie. Na środę wyborcy zwrócili ponad 235 tys. kart do głosowania, co stanowi około 55% głosów, informuje ABC News.

Mniej miejsc w radach

W pięciu największych gminach liczba miejsc w radach zostanie zmniejszona z 12 do dziewięciu. Wszystkie pozostałe rady będą liczyć po siedem miejsc. O 213 mandatów ubiega się ponad 430 kandydatów.

Prezes Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Tasmanii Mick Tucker oczekuje, że zmniejszenie liczby radnych sprzyjać będzie pojawieniu się przedstawicieli bardziej oddanych pracy. Burmistrz George Town Greg Kieser, który opuszcza stanowisko, zaznaczył, że mniejsze rady będą musiały bardziej strategicznie rozdzielać pracę, ponieważ radni prawdopodobnie będą zasiadać w większej liczbie komisji i paneli.

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Kwestie wyborców i zmiana burmistrzów

Wśród tematów kampanii są koszty lokalnych opłat, naprawy dróg, praca wybranych przedstawicieli, parkingi, infrastruktura rowerowa oraz puste lokale handlowe. Mieszkańcy podnoszą również kwestie współpracy rad z klubami sportowymi, zabudowy, zagospodarowania przestrzennego gruntów oraz dostępności chodników i zjazdów z krawężników.

W szczególności prezes klubu krykietowego Clarence District Paul Gregg oświadczył, że roczna opłata za korzystanie z boiska i obiektów w Kangaroo Bay może wzrosnąć z 73 tys. do 136 tys. dolarów australijskich. Jego zdaniem może to zagrozić rentowności klubu.

Stanowiska opuszczają między innymi lord burmistrz Hobart Anna Reynolds, która przyjęła pracę w Global Solar Council, a także burmistrzowie Huon Valley, George Town, Latrobe, Meander Valley, Kingborough, Waratah-Wynyard i West Tamar. Głosowanie w wyborach lokalnych jest obowiązkowe dopiero po raz drugi; za niezwrócenie karty do głosowania w wyznaczonym terminie może zostać nałożona grzywna do 41 dolarów australijskich. Karty do głosowania muszą wpłynąć do godziny 14:00 we wtorek 27 października.

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