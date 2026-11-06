W George Town na północy australijskiego stanu Tasmania wolontariacka grupa poszukiwawcza, która szukała zaginionego Michaela Vrankovica, odkryła szczątki, które policja uważa za prawdopodobnie ludzkie. Według wstępnej oceny mogą one należeć do osoby dorosłej. Poinformowało o tym ABC News.

Policję powiadomiono natychmiast

Michael Vrankovic jest poszukiwany w rejonie George Town od 13 stycznia. Policja przekazała, że jeden z członków grupy poszukiwawczej niezwłocznie skontaktował się z organami ścigania po odkryciu szczątków.

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Identyfikacja nie została jeszcze przeprowadzona

Badanie sądowo-medyczne nie zostało jeszcze zakończone. Inspektorka Melanie Groves powiedziała, że formalnej identyfikacji jeszcze nie przeprowadzono, a proces ten może potrwać kilka tygodni.

W chwili publikacji informacji policja nie ustaliła tożsamości osoby, do której mogą należeć znalezione szczątki. Rodzina Vrankovica została już poinformowana o znalezisku. Policja oświadczyła również, że przygotuje raport dla koronera.

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