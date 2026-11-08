W Townsville w Australii pod koniec miesiąca zakończy działalność szkoła jeździecka Ranchlands Equestrian Centre, którą Jenny Haynes prowadziła wraz z mężem Lewem przez 50 lat. Małżeństwo postanowiło przejść na emeryturę i po ostatnich zajęciach planuje podróżować po Australii w przyczepie kempingowej, informuje ABC News.

Według Jenny Haynes przez pół wieku nauczyła jazdy konnej tysiące osób, choć nie potrafi już podać dokładnej liczby. Ranchlands jest nazywana najdłużej działającą szkołą jeździecką w stanie Queensland prowadzoną przez jednego właściciela. Haynes powiedziała, że wśród jej uczniów były dziesiątki osób z drugiego pokolenia, a prawdopodobnie już ósmy uczeń z trzeciego pokolenia.

Program dla weteranów

Około 10 lat temu Haynes udostępniła teren szkoły i konie na pięciodniowy program nauki z udziałem koni dla grupy weteranów, prowadzony przez Brendę Tanner. Uczestnicy nie jeździli konno: obserwowali zwierzęta, opiekowali się nimi i analizowali własne reakcje na kontakt z końmi.

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Początkowo Haynes sceptycznie podeszła do metody Tanner, która powiedziała, że konie same wybierają ludzi. Według Tanner po około 20 minutach każdy uczestnik nawiązał więź z jednym z koni. To doświadczenie, jak opowiedziała Haynes, zmieniło jej spojrzenie na interakcje ludzi ze zwierzętami.

Doświadczenie kilku pokoleń

Theresa Robertson, która uczęszczała do Ranchlands w latach 80., a później wróciła tam jako instruktorka, powiedziała, że doświadczenie kontaktu z końmi wpłynęło na jej własne podejście do nauczania. Jak stwierdziła, uczniowie przychodzą, by opanować jazdę konną, lecz otrzymują znacznie więcej.

Robertson powiedziała, że wiadomość o zamknięciu centrum, które nazwała ważną częścią ich świata, ją zdruzgotała. Jenny Haynes z kolei nazwała działalność szkoły nie tylko zawodem, ale sposobem życia małżeństwa przez pięć dekad.

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