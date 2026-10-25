Policjantom drogówki w całej Tajlandii nakazano, by nie ukrywali twarzy podczas kontaktu z kierowcami, zaczynali od ostrzeżeń za wykroczenia i nie przyjmowali oferowanych łapówek. Pisemne zarządzenie przekazano jednostkom policji w Bangkoku i we wszystkich prowincjach, informuje Bangkok Post.

Policjanci muszą być rozpoznawalni

Zastępca szefa tajlandzkiej policji krajowej oświadczył, że funkcjonariuszom zakazano noszenia kasków całkowicie zakrywających twarz lub innych środków uniemożliwiających ich identyfikację podczas kontaktu z uczestnikami ruchu drogowego.

Podczas służby policjanci muszą być w mundurach. Mogą używać okularów przeciwsłonecznych i masek chroniących przed słońcem i pyłem, jednak podczas sporządzania dokumentacji wykroczenia są zobowiązani zdjąć okulary i odsłonić twarz.

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Ostrzeżenie przed mandatem

Policji drogowej polecono również, by najpierw udzielała kierowcom ostrzeżeń, a za powtarzające się wykroczenia nakładała rosnące mandaty. Funkcjonariusze mają już system ewidencji mandatów, aby sprawdzać wcześniejsze wykroczenia.

Łagodniejsze podejście nie będzie dotyczyć wykroczeń, które mogą spowodować poważne wypadki. Należą do nich jazda pod prąd, przejazd na zakazanym sygnale świetlnym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz uliczne wyścigi.

Jeśli kierowcy wystawiono mandat, policjanci nie mogą pobrać go od razu na miejscu. Zamiast tego muszą wyjaśnić, jak zapłacić go za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Osobno wyraźnie zakazano im przyjmowania łapówek.

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