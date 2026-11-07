Tajlandia obawia się, że informacje o groźbach bombowych wobec lotów pasażerskich w Europie dodatkowo osłabią popyt na dalekie podróże w okresie wysokiego sezonu turystycznego. Jak podaje Bangkok Post, w czwartek groźby wybuchów dotknęły niemal 30 lotów w Europie, jednak wszystkie samoloty bezpiecznie wylądowały.

Minister turystyki i sportu Tajlandii Surasak Phancharoenworakul oświadczył, że incydenty mogą wpłynąć na rynek europejski, gdzie popyt już osłabł z powodu wzrostu cen paliwa i biletów lotniczych. Ministerstwo poleciło Urzędowi Turystyki Tajlandii wzmocnić wsparcie marketingowe dla linii lotniczych w ramach obowiązującego rocznego budżetu. Jeśli potrzebne będą dodatkowe środki, urząd planuje później zwrócić się do gabinetu ministrów o finansowanie z budżetu centralnego.

Spadek europejskiego popytu

Prezes Federacji Turystyki Chonburi Thanet Supornsahasrungsi poinformował, że w obecnym wysokim sezonie rynek europejski skurczył się o 20–30% rok do roku. Wśród przyczyn wskazał wysokie ceny podróży lotniczych oraz spadek zaufania do tras tranzytowych przez bliskowschodnie huby lotnicze, które zazwyczaj oferują niższe taryfy niż loty bezpośrednie.

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Według niego nowe groźby bombowe mogą jeszcze bardziej wpłynąć na podróżnych, którzy dopiero planują rezerwacje. Jednocześnie pasażerowie, którzy już kupili bilety, prawdopodobnie nie zrezygnują z podróży, ponieważ w wysokim sezonie trudno będzie znaleźć nowe bilety w tej samej cenie.

Działania dla rynków Chin i państwa-agresora Rosji

Stowarzyszenie Tajskich Agentów Turystycznych wezwało władze do stymulowania 300 lotów z Chin i państwa-agresora Rosji, licząc na przyciągnięcie 45 tys. turystów i uzyskanie 2,25 mld bahtów przychodów. Jednocześnie przedstawiciele branży turystycznej są zaniepokojeni spowolnieniem napływu turystów z Chin po ostrzeżeniu dla podróżnych wydanym przez ambasadę Chin w Tajlandii.

Po październikowym święcie Złotego Tygodnia średnia liczba przyjazdów z Chin, według branży, spadła z około 10 tys. do 7 tys. osób dziennie. Minister Surasak Phancharoenworakul poinformował również o porozumieniu z ambasadą Chin i policją turystyczną w sprawie utworzenia wspólnej grupy roboczej do wymiany informacji o nielegalnych biznesach związanych z wykorzystywaniem Tajlandii jako punktu tranzytowego dla oszustw wobec obywateli Chin w Mjanmie.

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