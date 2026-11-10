W Tajlandii prawnik Noraset Nanongthum złożył skargę do Biura Dochodzeń ds. Cyberprzestępczości przeciwko Zhang Taiyangowi, mężowi posłanki parlamentu z partii Bhumjaithai Suchady Zhang Tensap. Skarga dotyczy jego domniemanego posiadania udziału w Shuffle — platformie hazardu online, informuje Bangkok Post.

Skarga i dokumenty

Noraset Nanongthum, związany z organizacją Thai Lawyers for Human Rights, oświadczył, że cyberpolicja wcześniej aresztowała kilka osób za uprawianie hazardu na tej stronie. Jego zdaniem organy ścigania powinny zbadać nie tylko działania graczy, ale także możliwy udział osób, które organizowały lub ułatwiały funkcjonowanie platformy.

Do skargi dołączono dokumenty dotyczące zagranicznej rejestracji spółki oraz materiały dotyczące zakupu akcji przez Zhanga. Prawnik zaznaczył, że organizowanie nielegalnego hazardu jest publicznym przestępstwem karnym, dlatego skargę może złożyć każdy, nawet jeśli nie jest bezpośrednio poszkodowany.

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Kontrola aktywów

Wraz ze skargą Nanongthum wezwał tajlandzkie Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy do zamrożenia aktywów powiązanych z domniemaną nielegalną działalnością hazardową oraz do sprawdzenia transakcji finansowych wszystkich zaangażowanych osób.

Prawnik wyraził nadzieję na szybkie i przejrzyste śledztwo, nazywając hazard online poważnym problemem społecznym. Odnosząc się do przypuszczeń, że wpływowe lub dobrze powiązane osoby mogą oddziaływać na przebieg śledztwa, oświadczył, że wszyscy powinni być równi wobec prawa i nie powinni otrzymywać szczególnego traktowania.

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