W prowincji Trat we wschodniej Tajlandii, w pobliżu granicy z Kambodżą, siły morskie, policja i przedstawiciele służb morskich zatrzymali szybką łódź i skonfiskowali 32 400 nabojów kalibru 7,62 mm do karabinków AK-47. Na pokładzie zatrzymano czterech obywateli Tajlandii i obywatela Kambodży.

Operacja na kanale

Jak podaje Bangkok Post, łódź była śledzona na rzece Welu w prowincji Chanthaburi od sobotniego wieczoru. Później jednostka zatrzymała się na morzu w pobliżu Tratu, gdzie, według informacji dostępnych organom ścigania, załadowano na nią ciężkie przedmioty.

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Około godziny 6:00 w niedzielę łódź zatrzymano u ujścia kanału Khlong Tha Hat w dystrykcie Khao Saming w prowincji Trat. Na pokładzie znaleziono 15 worków z amunicją. Na workach znajdowały się logotypy wskazujące na chiński glutaminian sodu.

Podejrzenie przemytu

Wśród zatrzymanych są Chatchai Wichairat, Sarawut Pimpirat, Somsuan Wichit, Narongsak Trimek oraz 40-letni obywatel Kambodży To Hattang. Według gazety podejrzani mieli rzekomo zostać wynajęci za 20 tysięcy bahtów, aby przewieźć amunicję z Kambodży do Tratu. Są oni także powiązani z sierpniową próbą przemytu dwóch karabinków AK-47 i ponad 24 tysięcy nabojów.

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