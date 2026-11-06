W Tajlandii funkcjonariusze zatrzymali 50-letnią aktorkę, działaczkę społeczną i byłą Miss Tajlandii Panaddę Wongphudee, znaną jako Boom. Została zatrzymana rano 6 listopada w pobliżu domu w dzielnicy Bueng Kum w Bangkoku, gdy szła porozmawiać z prasą, informuje Bangkok Post. Jej mąż Atip Anantawan tego samego dnia zgłosił się do organów ścigania.

Nakazy dla małżonków

Nakazy aresztowania Wongphudee i Anantawana wydano wieczorem 5 listopada. Według publikacji Wongphudee od chwili wydania nakazu przebywała w domu wraz ze swoim prawnikiem, a policja dokonała zatrzymania po świcie.

Anantawan, którego Bangkok Post określa jako inwestora nieruchomości i specjalistę ds. fitnessu, sam przybył do Wydziału Zwalczania Przestępczości, jednostki Centralnego Biura Śledczego, aby oddać się w ręce władz.

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Zarzuty dotyczące fundacji

Małżonkom postawiono zarzuty niewłaściwego wykorzystania środków fundacji, prania pieniędzy oraz naruszenia ustawy o przestępstwach komputerowych. Według Bangkok Post darowizny na rzecz fundacji Goodness, której Wongphudee jest prezesem, mogły być przeznaczane na potrzeby osobiste.

Po zatrzymaniu policjanci przeszukali dom aktorki. Inne zespoły funkcjonariuszy przeszukały także dwa biura fundacji — w dystrykcie Thanyaburi w prowincji Pathum Thani oraz w dzielnicy Bang Khen w Bangkoku — w poszukiwaniu dodatkowych dowodów. Wongphudee przebywa w Centralnym Biurze Śledczym na przesłuchaniu.

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