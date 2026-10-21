Ceny żywności i paliwa w Taiz wzrosły ponad dwukrotnie — The National

W jemeńskim mieście Taiz ceny żywności i paliwa wzrosły ponad dwukrotnie w warunkach oblężenia, a niedobór paliwa zagraża funkcjonowaniu szpitali. Ostrzegł przed tym przedstawiciel ONZ ds. humanitarnych w Jemenie Laurent Bukera, informuje The National. Jak powiedział, setki tysięcy rodzin mają również trudności z dostępem do wody.

Szpitale pozostają bez energii

Bukera oświadczył, że system opieki zdrowotnej w Taiz znajduje się na granicy załamania. Z powodu blokad dróg i niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa niezbędne dostawy nie docierają do mieszkańców miasta. Brak zasobów energetycznych do pracy szpitali oraz ograniczona dostępność tlenu medycznego, jak powiedział, narażają życie setek pacjentów na niebezpieczeństwo.

Produkcja wody w mieście zmniejszyła się o połowę, a dostępne alternatywne źródła zostały wyczerpane. Przedstawiciel ONZ wezwał władze Huti do otwarcia bezpiecznych tras dostaw towarów pierwszej potrzeby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walki i wzajemne oskarżenia

Tego samego dnia rząd Jemenu oskarżył Huti o ostrzelanie karetki pogotowia w Taiz. Według rządu zginęły dwie osoby, w tym 18-letnia dziewczyna. Rząd poinformował także o masowym ostrzale dzielnic mieszkalnych miasta.

Siły rządowe ogłosiły kontrataki, próbując odzyskać terytoria od Huti. Media państwowe podały, że siły jemeńskie przeprowadziły niemal 750 operacji z użyciem samolotów bojowych, dronów, artylerii, wyrzutni rakietowych i snajperów. Rzecznik armii pułkownik Madżid an-Nuzajli oświadczył, że celami były pozycje ogniowe i centra dowodzenia Huti.

Poprzedniego dnia atak Huti na wojskowy obóz szkoleniowy w prowincji Szabwa pochłonął co najmniej 73 ofiary śmiertelne, poinformował gubernator prowincji Awad al-Wazir. Ponad 200 osób zostało rannych, a kolejnych 14 uznawano za zaginione.

Czytaj nas na