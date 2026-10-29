W południowo-zachodniej prowincji Taiz w Jemenie od 10 sierpnia do 15 października 135 587 osób, w tym 52 979 dzieci, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Dane te na konferencji prasowej w tymczasowej stolicy, Adenie, przedstawił minister spraw społecznych i pracy Mukhtar Omar Saleh al-Jafei, informuje Anadolu Agency.

Dane dotyczące przesiedleń i ofiar

Według informacji ministerstwa w tym okresie swoje domy opuściło 19 600 rodzin. Resort odnotował również 494 naruszenia wobec ludności cywilnej, w tym śmierć 79 cywilów i 206 rannych.

Rząd Jemenu wiąże sytuację z eskalacją militarną i oblężeniem części prowincji, które, jak twierdzi, zostało wprowadzone przez ugrupowanie Huti. Minister wezwał do rozszerzenia pomocy humanitarnej z powodu niedoboru finansowania i luk w świadczeniu podstawowych usług.

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Uszkodzenia mieszkań i placówek medycznych

Według danych ministerstwa uszkodzonych zostało 56 budynków mieszkalnych, 12 placówek edukacyjnych i osiem placówek medycznych, a także 10 dróg i mostów. Gubernator Taiz Nabil Shamsan oświadczył, że w sześciu obszarach dotkniętych oblężeniem mieszka ponad 1,3 mln osób, a w wyniku ostrzałów uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 676 domów.

Poinformował także o zagrożeniu dla pracy 12 szpitali i 18 ośrodków medycznych. Na obszarach kontrolowanych przez Huti, jak powiedział, 120 placówek medycznych całkowicie zaprzestało działalności, a kolejne 66 działa jedynie częściowo. Zakłóciło to świadczenie pomocy medycznej dla ponad 186 tys. dzieci poniżej piątego roku życia i prawie 23 tys. kobiet w ciąży.

Taiz, najludniejsza prowincja Jemenu, pozostaje podzielona między siły rządowe a Huti. Według ONZ od lipca w Taiz i Lahdż ponownie nasiliła się eskalacja militarna, która doprowadziła do śmierci i obrażeń tysięcy osób.

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