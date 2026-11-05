W jemeńskiej prowincji Taiz w październiku odnotowano 5025 przypadków zachorowań, które lokalne władze wiążą z nagromadzeniem śmieci w mieście Taiz. W ostatnich tygodniach z powodu działań zbrojnych schronienie znalazło tam 6400 rodzin, informuje Anadolu Agency.

Śmieci i obciążenie służb

Biuro ds. oblężenia prowincji Taiz oświadczyło, że wśród odnotowanych przypadków były choroby zakaźne i układu oddechowego, a także gorączka. Według biura odpady gromadziły się na ulicach, w dzielnicach mieszkalnych i kanałach odwadniających.

Zastępca gubernatora prowincji ds. ochrony zdrowia Aylan Abdel Haq oskarżył ugrupowanie Huti o zawracanie ciężarówek ze śmieciami, zanim mogły one rozładować się na tymczasowym wysypisku na zachodzie miasta. Wezwał instytucje ONZ do interwencji, aby zapewnić przejazd pojazdów i przywrócić dostęp do głównego wysypiska, z którego Taiz nie może korzystać od ponad 11 lat.

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Gubernator Taiz Nabil Shamsan poinformował, że po przybyciu nowych przesiedleńców liczba przesiedlonych rodzin w mieście osiągnęła 39 400. Dodatkowo obciążyło to lokalne służby.

Ofiary ostrzałów

Biuro ds. oblężenia oświadczyło również, że pocisk wystrzelony przez siły Huti trafił w dom w wiosce Al-Atawir w dystrykcie Hayfan. Zginęły trzy dziewczynki w wieku 3, 7 i 12 lat oraz 35-letnia kobieta, a kolejnych czterech cywilów zostało rannych. Huti nie skomentowali natychmiast tego doniesienia.

Szef niezależnego Centrum Praw Człowieka w Taiz Ayman al-Kamali powiedział agencji, że w poprzednich czterech tygodniach w prowincji w wyniku ostrzałów, ognia snajperskiego i eksplozji min zginęło ponad 50 cywilów, a dziesiątki kolejnych zostały ranne. Siły rządowe kontrolują miasto Taiz, podczas gdy Huti utrzymują część terytorium otaczającej prowincji.

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