W stolicy Gruzji, Tbilisi, dziesiątki tysięcy zwolenników opozycji wyszły na protest za zbliżeniem kraju z Unią Europejską i przeciwko obecznym władzom. Uczestnicy zebrali się na centralnym placu miasta z gruzińskimi i europejskimi flagami, informuje Der Spiegel, powołując się na AFP.

Akcję zwołało pięć partii

Do demonstracji wezwało pięć partii opozycyjnych w drugą rocznicę masowych protestów przeciwko rządowi. Organizatorzy oskarżyli rządzącą partię Gruzińskie Marzenie o zdradę europejskiego i euroatlantyckiego kursu Gruzji.

Kraj od dwóch lat znajduje się w głębokim kryzysie politycznym. Po spornych wyborach parlamentarnych w październiku 2024 roku Gruzińskie Marzenie ogłosiło swoje zwycięstwo. Znaczne oburzenie wywołało oświadczenie nowego rządu o zawieszeniu negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. Wówczas w kraju odbyły się masowe protesty, które, według publikacji, zostały stłumione z użyciem przemocy.

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Proces integracji europejskiej zatrzymał się

Od tego czasu władze nasiliły presję na przedstawicieli opozycji i aktywistów, a także przyjęły szereg ustaw ograniczających wolność demonstracji, działalność społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Premier Irakli Kobachidze dąży również do uzyskania za pośrednictwem Sądu Konstytucyjnego zakazu działalności pięciu proeuropejskich partii opozycyjnych.

UE uważa, że proces przystąpienia Gruzji faktycznie zatrzymał się z powodu regresu demokratycznego. Jednocześnie Kobachidze oświadczył, że jego rząd nadal trzyma się celu przystąpienia kraju do Unii Europejskiej i zrobi w tym celu wszystko, co konieczne. Wyraził również nadzieję, że do tego czasu UE powróci do „tradycyjnych wartości”. Gruzińskie Marzenie oskarża Brukselę o podważanie tradycyjnych wartości rodzinnych przez liberalne poglądy, w tym dotyczące praw społeczności LGBTQ.

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