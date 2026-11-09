W Tedżonie w Korei Południowej dobrowolna rezygnacja z prawa jazdy przez co dziesiątego kierowcę w wieku 65 lat i starszego może zmniejszyć liczbę wypadków drogowych o około 137 rocznie. Taką ocenę przedstawiono w badaniu, o którym informuje Korea Herald.

Autorzy pracy obliczyli również, że w takim scenariuszu koszty związane z wypadkami mogłyby zmniejszyć się o około 3,3 mld wonów, czyli 2,4 mln dolarów. Roczne emisje gazów cieplarnianych, według ich obliczeń, spadłyby o szacunkowe 9,7 tys. ton.

Obliczenia dla Tedżonu

Badanie opublikowano w czasopiśmie Regional Policy Research. Przeprowadzili je specjaliści z Instytutu Badawczego Tedżonu oraz władz miejskich. Wykorzystali statystyki miejskie, w tym dane dotyczące 169 854 osób w wieku 65 lat i starszych, które miały prawa jazdy w 2023 roku, a także wytyczne Ministerstwa Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej dotyczące oceny efektów inwestycji transportowych.

Według szacunków badaczy, jeśli 20% starszych kierowców w mieście dobrowolnie zrezygnuje z praw jazdy, roczne emisje gazów cieplarnianych mogą zmniejszyć się o około 19,4 tys. ton. Przy wskaźniku 30% potencjalna redukcja wyniosłaby około 29 tys. ton.

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Wypadki drogowe z udziałem starszych kierowców

W 2025 roku w Korei Południowej odnotowano 193 889 wypadków drogowych — o 1,3% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba wypadków spowodowanych przez kierowców w wieku 65 lat i starszych wzrosła o 8,3%, do 45 873. Liczba ofiar śmiertelnych w tych wypadkach zwiększyła się o 10,8%, do 843 osób, podczas gdy łączna liczba śmierci na drogach w kraju wzrosła o 1,1%, do 2 549.

Liczba posiadaczy praw jazdy w wieku 65 lat i starszych wzrosła w 2025 roku o 8,9%, do 5,63 mln. Według danych rządowych w 2026 roku w kraju mieszkało 11,13 mln osób w wieku 65 lat i starszych, co stanowiło 21,6% ludności. W 2025 roku w całym kraju z praw jazdy dobrowolnie zrezygnowało 2,51% takich kierowców; od 2021 roku wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie około 2%.

Badacze przeprowadzili także ankietę wśród 198 kierowców z Tedżonu w wieku 60 lat i starszych. Najczęściej — w 44% odpowiedzi — uczestnicy wskazywali wiek starszych kierowców jako okres od 75 do 79 lat. Odsetek osób zgłaszających trudności fizyczne podczas prowadzenia pojazdu stopniowo rósł od 60. roku życia i gwałtownie zwiększał się po 75. roku życia.

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