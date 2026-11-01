W Teheranie w Iranie irańskie siły bezpieczeństwa oraz funkcjonariusze po cywilnemu, według relacji świadków, rozpędzili obchody Halloween w centralnej części miasta. Kilku uczestników miało zostać pobitych i zatrzymanych, informuje Jerusalem Post, powołując się na Iran International.

Rozpędzenie obchodów w stolicy

Według gazety młodzi ludzie w charakteryzacji i kostiumach zostali również rozpędzeni przez członków formacji Basidż po zgromadzeniu w pobliżu Teherańskiego Parku Artystów. Jeden z rozmówców Iran International porównał działania sił bezpieczeństwa do rozpędzania protestów: jak powiedział, biegli oni za ludźmi, nakazywali im rozejść się, a rodzinom polecali opuścić miejsce zdarzenia.

Na rozpowszechnianych w sieci nagraniach widać kilka kobiet z niezakrytymi włosami i odsłoniętymi częściami nóg, co jest sprzeczne z surowymi wymogami Islamskiej Republiki dotyczącymi ubioru. Obchody odbywały się w czasie ponownego zaostrzenia kontroli nad przestrzeganiem obowiązku noszenia hidżabu oraz prób ponownego rozmieszczenia policji obyczajowej w różnych regionach kraju.

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Odwołanie wydarzeń w kilku miastach

Irańska sieć praw człowieka Dadbaan poinformowała, że w kilku miastach wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące obchodów Halloween. Z tego powodu szereg placówek kulturalnych odwołał zaplanowane wydarzenia. Wśród nich były kawiarnia Isal w Isfahanie oraz posiadłość Madam and Monsieur, których pracownicy wyjaśnili odwołanie przestrzeganiem prawa i „norm islamskich”.

W mieście Aran wa Bidgol departament dziedzictwa kulturowego zakazał obchodów, powołując się na potrzebę zachowania „islamskich i irańskich wartości”. Jednocześnie Dadbaan podkreśliła, że irańskie ustawodawstwo nie zakazuje sprzedaży towarów tematycznych, organizowania obchodów ani używania dekoracji w restauracjach i kawiarniach.

Protest kulturowy

Ekspert ds. Iranu Beni Sabti z izraelskiego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym uważa, że w tym roku Halloween zyskało w Iranie większe znaczenie jako forma protestu kulturowego. Według niego słuchanie muzyki, wykonywanie muzyki na ulicach i odmowa noszenia hidżabu mogą być formami indywidualnego protestu. Zaznaczył również, że kostiumy w tym roku stały się odważniejsze — z maskami i gotyckimi stylizacjami.

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