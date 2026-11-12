W Teksasie senator stanowy z Partii Demokratycznej Roland Gutierrez złożył projekt ustawy przewidujący jednorazowe wypłaty po 1500 dolarów dla każdego gospodarstwa domowego. Inicjatywa ma zrealizować obietnicę wyborczą wybranej gubernatorki Giny Hinojosy. Informuje o tym The Hill.

Projekt Senate Bill 297 przewiduje przeznaczenie 17 mld dolarów z funduszu rezerwowego stanu, który w USA nazywany jest funduszem na czarną godzinę. Według publikacji w tym funduszu Teksas przechowuje około 27 mld dolarów.

Procedura uruchomienia programu

W dokumencie wskazano, że ogólnostanowy kryzys dostępności życia dla gospodarstw domowych wymaga pilnych działań. Nie później niż 30 dni po wejściu ustawy w życie stanowy kontroler finansowy ma przyjąć nadzwyczajne zasady i zapewnić możliwość składania wniosków o udział w programie wypłat.

Hinojosa podczas kampanii wyborczej obiecywała wprowadzenie jednorazowej pomocy, aby wesprzeć mieszkańców stanu w obliczu rosnących kosztów życia i cen. W ubiegłym tygodniu pokonała republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, który sprawował urząd przez trzy kadencje, przewagą ponad siedmiu punktów procentowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Perspektywy głosowania

Aby inicjatywa została przyjęta, musi uzyskać poparcie niższej izby legislatury Teksasu oraz Senatu stanowego. Demokraci kontrolują niższą izbę, podczas gdy Republikanie mają znaczną większość w Senacie. Projekt będzie również wymagał poparcia dwóch trzecich ustawodawców w obu izbach, dlatego do jego przyjęcia prawdopodobnie potrzebne będą głosy Republikanów.

Hinojosa nazywała proponowane wypłaty „zwrotem podatku od korupcji” i krytykowała kierownictwo Partii Republikańskiej na szczeblu stanowym i krajowym. Poparła również pomysł prezydenta Donalda Trumpa dotyczący czeków po 5000 dolarów dla Amerykanów, jednak twierdziła, że taka pomoc nie powinna zależeć od zwycięstwa określonej partii w wyborach.

The Hill zauważa, że niektórzy Republikanie krytykowali obietnicę Trumpa z powodu możliwego efektu inflacyjnego. Publikacja pisze również, że kilku ekonomistów wiązało część wysokiej inflacji po pandemii COVID-19 z wypłatami stymulacyjnymi, które Demokraci i prezydent Joe Biden zatwierdzili w ramach American Rescue Plan.

Czytaj nas na