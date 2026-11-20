W więzieniu w mieście Huntsville w Teksasie egzekucja 70-letniego Reinaldo Dennesa przez śmiertelny zastrzyk trwała 63 minuty. Jak informuje The Guardian, pracownicy przeprowadzający procedurę mieli trudności ze znalezieniem żyły, aby podać śmiertelną dawkę środka uspokajającego pentobarbitalu.

Dennes został uznany za zmarłego po ponad godzinie trwania procedury. Jego duchowy doradca, wielebny Jeff Hood, który znajdował się obok skazanego, powiedział, że przez kilka minut reagował on na silny ból, skarżył się na pieczenie w nodze i modlił się o zakończenie cierpienia.

Oświadczenia obrońców praw człowieka

Dennes został skazany za morderstwo kwalifikowane w sprawie śmierci handlarza diamentami Janosa Szucsa, który został zastrzelony w Houston w 1996 roku. Maya Foa, dyrektor wykonawcza organizacji praw człowieka Reprieve, wezwała do wprowadzenia moratorium na śmiertelne zastrzyki, nazywając tę metodę egzekucji torturą.

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Robin Maher, dyrektor wykonawcza Death Penalty Information Center, również zakwestionowała dalsze stosowanie śmiertelnych zastrzyków w USA. Wspomniała o przypadku Christy Pike w Tennessee, która we wrześniu przeżyła po otrzymaniu pełnej dawki środków do egzekucji. W obu przypadkach, według publikacji, zastosowano pentobarbital i wystąpiły problemy z założeniem linii dożylnych.

Stanowisko władz Teksasu

Teksański Departament Wymiaru Sprawiedliwości w sprawach karnych nie uznał procedury za nieudaną. Rzeczniczka departamentu Amanda Hernandez oświadczyła, że egzekucję przeprowadzono zgodnie z ustalonymi protokołami i uznano ją za udaną.

Ekspert ds. metod wykonywania wyroków śmierci, emerytowany profesor chirurgii klinicznej Uniwersytetu Stanowego Ohio Jonathan Groner, powiedział, że umieszczenie linii dożylnych w stopie i ramieniu wskazywało na trudności podczas procedury. Jego zdaniem przeprowadzanie śmiertelnych zastrzyków bez odpowiedniego sprzętu medycznego i umiejętności może powodować cierpienie skazanych.

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