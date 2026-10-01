W Izraelu, w Tel Awiwie, policja zatrzymała w sobotę wieczorem 23-letniego mężczyznę podejrzanego o atak na jednego z ochroniarzy Naftalego Bennetta, przewodniczącego partii B'Yahad. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Zatrzymanie podejrzanego

Według publikacji zatrzymany jest podejrzewany właśnie o atak na ochroniarza Bennetta. W doniesieniu nie sprecyzowano okoliczności incydentu ani nie podano informacji o możliwych konsekwencjach dla ochroniarza.

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Wiec w Tel Awiwie

Pierwsze doniesienia wskazywały, że domniemany atak nastąpił, gdy Bennett uczestniczył w wiecu w Tel Awiwie. Uczestnicy akcji domagali się utworzenia komisji do zbadania zaniedbań, które doprowadziły do masowego zabójstwa 7 października.

The Jerusalem Post zaznaczył, że doniesienie jest aktualizowane. Publikacja nazwała Bennetta przewodniczącym partii B'Yahad.

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