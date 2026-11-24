10 listopada rada Tennessee Valley Authority zatwierdziła wniosek o dostawy energii elektrycznej dla Crucible Zinc, amerykańskiej spółki zależnej południowokoreańskiego producenta cynku Korea Zinc. Firma planuje zbudować w Clarksville w stanie Tennessee kompleks metalurgiczny o wartości 7,4 mld dolarów, informuje Korea Herald.

Zgodnie z umową Tennessee Valley Authority ma rozpocząć dostawy 230 MW energii elektrycznej w 2029 roku. Budowa kompleksu o powierzchni 650 tys. metrów kwadratowych w ramach projektu Project Crucible jest planowana na 2027 rok. Komercyjna produkcja części wyrobów jest oczekiwana od 2029 roku, jednak do realizacji inicjatywy nadal konieczne jest uzyskanie innych pozwoleń.

Produkcja minerałów krytycznych

Kompleks jest projektowany do produkcji 12 metali nieżelaznych, z których 11 rząd USA zalicza do minerałów krytycznych. W szczególności zakład ma produkować rafinowany gal, german i antymon. W fabryce planowana jest także produkcja kwasu siarkowego klasy półprzewodnikowej.

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W kwietniu projekt uzyskał status w federalnym programie FAST-41, który koordynuje uzyskiwanie pozwoleń dla dużych projektów i ustala harmonogramy ich rozpatrywania. We wrześniu Departament Obrony USA po ocenie środowiskowej stwierdził brak znaczącego wpływu projektu na środowisko.

Współpraca USA i Korei Południowej

Przewodniczący Korea Zinc Choi Yun-beom w liście do akcjonariuszy oświadczył, że projekt łączy technologie i doświadczenie produkcyjne firmy, gromadzone przez ponad 50 lat, ze strategicznymi partnerstwami, a także politycznym i finansowym wsparciem rządu USA.

Jak powiedział, zakład ma rozszerzyć współpracę USA i Korei Południowej w dziedzinie minerałów krytycznych oraz pomóc obu krajom reagować na wyzwania gospodarcze i bezpieczeństwa. Przedstawiciel branży zauważył, że zakład w Tennessee może zdywersyfikować dostawy rafinowanych minerałów do USA w obliczu rywalizacji Waszyngtonu i Pekinu w łańcuchach dostaw.

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