W Tokio liczba osób figurujących w sprawach związanych z kokainą od początku roku przekroczyła 400 według stanu na koniec września. Oznacza to, że do końca roku wskaźnik może przewyższyć ubiegłoroczny rekord wynoszący 415 osób, informuje The Japan Times.

Według danych Tokijskiego Departamentu Policji Metropolitalnej liczba wykrytych osób figurujących w takich sprawach w ubiegłym roku była około dziesięciokrotnie wyższa niż dziesięć lat wcześniej. Organy ścigania są szczególnie zaniepokojone rozpowszechnianiem się kokainy wśród nastolatków i młodych ludzi: osoby w wieku 29 lat i młodsze stanowią ponad 70% wszystkich osób figurujących w sprawach kokainowych.

Rozpowszechnianie przez media społecznościowe

Według oceny policji do rozpowszechniania kokainy może przyczyniać się jej niższa cena w porównaniu ze stymulantami oraz możliwość zażywania narkotyku bez specjalnego sprzętu. Starszy śledczy policji metropolitalnej oświadczył, że narkotyk jest rozpowszechniany przez media społecznościowe i znajomych, a fałszywe przekonanie o jego bezpieczeństwie i „modności” staje się powszechne.

Niemal cała kokaina trafia do Japonii z zagranicy, dlatego policja zaostrzyła kontrole w punktach wjazdu, w tym na tokijskim lotnisku Haneda.

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Próby przemytu

W sierpniu policja zatrzymała obywatelkę Argentyny pod zarzutem wwiezienia z Wielkiej Brytanii 1 kilograma kokainy. Według śledztwa kobieta połknęła 101 małych pakunków z narkotykiem; jego wartość uliczną oszacowano na około 24,24 miliona jenów.

W październiku obywatelka Finlandii została zatrzymana pod zarzutem przemytu 3,2 kilograma kokainy z Francji w walizce. Wartość tej partii oszacowano na około 76,8 miliona jenów. Policja zatrzymała również pięciu obywateli Malezji podejrzewanych o próbę wwiezienia do Japonii 5 kilogramów kokainy ukrytej w obuwiu. Wartość tej partii oszacowano na około 120 milionów jenów.

Tokijska policja metropolitalna wzmacnia współpracę z tokijskim urzędem celnym, Japońską Strażą Przybrzeżną oraz Regionalnym Biurem Zdrowia i Opieki Społecznej Kanto-Shinetsu, aby wzmocnić kontrolę graniczną.

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