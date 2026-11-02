W tokijskiej świątyni shintoistycznej Ichigaya Kamegaoka Hachimangu kapłan pobłogosławił kota, shiba inu i kilka yorkshire terrierów podczas dorocznego festiwalu Shichi-Go-San. Obrzęd tradycyjnie odbywa się dla dzieci w wieku siedmiu, pięciu i trzech lat, informuje Taipei Times.

Obrzęd dla pupili

Właściciele ubrali swoje zwierzęta w kolorowe kimona, fotografowali je przy świątyni, a następnie zaprowadzili do wewnętrznego sanktuarium. Kapłan Kenji Kaji przeprowadził rytuał oczyszczenia, używając drewnianej różdżki z białymi papierowymi wstążkami.

Lekarka Shoko Kodama przyszła modlić się o zdrowy rozwój i dobrostan swojej kotki Ember, pięcioletniej kotki brytyjskiej krótkowłosej. Jak powiedziała, uszycie jaskrawoczerwonego kimona dla zwierzęcia zajęło jej dwa miesiące. „Ta mała jest jak moje dziecko. Kiedy jest obok, wszystko nieprzyjemne w życiu po prostu znika” — powiedziała Kodama.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmieniająca się rola zwierząt w rodzinach

Kaji powiązał coraz większy udział zwierząt domowych w festiwalu ze zmianą struktury japońskich rodzin w warunkach starzenia się społeczeństwa i niskiej dzietności. Według niego osoby, które nie mają dzieci lub już je wychowały, coraz częściej przyjmują psy i koty jako członków rodziny.

Świątynia zaczęła przyjmować około 400 rodzin na każdy festiwal już na początku lat 2000. ze względu na popyt ze strony właścicieli zwierząt. Miyu Shiro, właścicielka dwóch yorkshire terrierów, powiedziała, że świętowanie Shichi-Go-San razem z psami jest dla niej „całkowicie naturalne”, ponieważ są one częścią jej rodziny.

W czerwcu opublikowano dane, według których wskaźnik urodzeń w Japonii ponownie spadł w ubiegłym roku do rekordowo niskiego poziomu. Według Banku Światowego mediana wieku ludności kraju wynosi 49,9 roku, a pod tym względem Japonia ustępuje jedynie Monako.

Czytaj nas na