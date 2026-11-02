Do sklepu z zegarkami w tokijskiej dzielnicy Nakano kurierem zwrócono skradziony luksusowy zegarek Audemars Piguet o wartości około 46 mln jenów, czyli 292 tys. dolarów. W przesyłce znajdowała się również odręcznie napisana notatka z przeprosinami, informuje The Japan Times.

Ucieczka z zegarkiem

Do kradzieży doszło około godziny 20:00 w czwartek w sklepie na trzecim piętrze kompleksu handlowego Nakano Broadway. Mężczyzna przymierzył zegarek Audemars Piguet, a następnie uciekł z nim. W czasie incydentu w sklepie znajdowało się dwóch pracowników i żaden z nich nie odniósł obrażeń.

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Przesyłka z prefektury Aichi

Zegarek dostarczono do sklepu w niedzielę rano. Pracownicy sprawdzili jego numer seryjny i potwierdzili, że zwrócono właśnie skradziony egzemplarz. Przesyłkę nadano z prefektury Aichi. Widniały na niej imię i adres nadawcy, jednak policja uważa te dane za fałszywe i nadal poszukuje podejrzanego.

W sierpniu z innego sklepu na pierwszym piętrze tego samego kompleksu handlowego skradziono cztery luksusowe zegarki o łącznej wartości detalicznej około 200 mln jenów. W tej sprawie zatrzymano, a następnie postawiono zarzuty dwóm obywatelom Chile podejrzanym o kradzież.

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