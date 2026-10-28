W Japonii rodzina tureckiego obywatela kurdyjskiego pochodzenia Murata Ciceka, który zmarł w areszcie na komisariacie Takao w Hachioji, złożyła pozew przeciwko władzom Metropolii Tokijskiej oraz klinice, w której pracuje lekarz zatrudniony przez policję na podstawie umowy. Powodowie domagają się 57 mln jenów, czyli około 361 tys. dolarów, odszkodowania i innych środków, poinformował The Japan Times.

Śmierć w areszcie

Pozew złożono we wtorek w Sądzie Okręgowym w Tokio. Zgodnie ze skargą 48-letni Murat Cicek zmarł na zapalenie otrzewnej rankiem 2 lipca, przebywając w izbie zatrzymań komisariatu Takao stołecznego departamentu policji.

Cicek został zatrzymany po aresztowaniu pod zarzutem naruszenia ustawy o kontroli imigracyjnej i uznawaniu uchodźców. Według źródła podstawą był fakt, że po incydencie uszkodzenia mienia w Hachioji 25 czerwca nie miał przy sobie paszportu.

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Twierdzenia powodów

Przedstawiciele rodziny twierdzą, że lekarz nie przeprowadził odpowiednich badań i nie wykrył perforacji jelita, choć cztery dni po zatrzymaniu Cicek zaczął wymiotować i odczuwać ból brzucha.

Powodowie oświadczyli również, że na komisariacie Takao nie udzielono mężczyźnie leczenia nawet po tym, jak temperatura jego ciała spadła poniżej 35 stopni Celsjusza. Według nich nie został przewieziony do placówki medycznej mimo zaleceń lekarza. Adwokat rodziny, Hajime Kambara, powiedział, że sprawa świadczy o głębokim braku świadomości praw człowieka w organizacji policyjnej, a strona powodowa będzie dochodzić odpowiedzialności przed sądem.

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