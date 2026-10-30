W Tokio w Japonii policja aresztowała 24-letniego obywatela Chin Ye Shengfenga pod zarzutem rozpylenia substancji z kapsaicyną w kompleksie handlowym Ginza Six w maju. Jak podaje The Japan Times, po incydencie do szpitali trafiło 25 osób.

Incydent w Ginza Six

Według policji Ye Shengfeng jest studentem uniwersytetu i mieszka w mieście Sakai w prefekturze Osaka. Jest podejrzewany o rozpylenie około południa 25 maja substancji z kapsaicyną na mężczyznę w wieku około 30 lat na pierwszym piętrze kompleksu.

Do incydentu doszło w pobliżu strefy bankomatów w Ginza Six, zlokalizowanym w prestiżowej dzielnicy Ginza. Wiele osób doznało obrażeń, w tym bólu oczu i gardła, poinformowała policja.

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Śledztwo trwa

Według źródeł śledczych zatrzymany podczas przesłuchania odmawia rozmowy o domniemanym ataku. Policja oświadczyła, że po rozpyleniu substancji uciekł metrem.

Kamery monitoringu w pobliżu zarejestrowały spotkanie Ye Shengfenga z innym mężczyzną. Policja podejrzewa, że ta osoba również mogła być zamieszana w incydent.

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