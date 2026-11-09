W Tokio w Japonii policja zatrzymała 39-letniego Hikaru Hamaguchiego pod zarzutem fizycznego ataku na studentkę. Według The Japan Times śledczy podejrzewają go również o serię podobnych ataków na uczennice szkół średnich i studentki tego samego wieczoru.

Atak w Jimbocho

Według źródeł gazety około godziny 21:00 17 października Hamaguchi miał uderzyć w lewy policzek studentkę w wieku od 20 do 29 lat. Szła ona chodnikiem w rejonie Jimbocho w tokijskiej dzielnicy Chiyoda.

Po domniemanym ataku mężczyzna uciekł pociągiem, jednak później został zatrzymany na innej stacji w Tokio.

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Siedem poszkodowanych

Policja podejrzewa Hamaguchiego o ataki łącznie na siedem uczennic szkół średnich i studentek w ciągu około 15 minut. Według źródeł miał on uderzać niektóre poszkodowane w brzuch, a inne kopać w skoku, przechodząc obok nich na ulicy.

Ataki prawdopodobnie były przypadkowe, a wszystkie siedem poszkodowanych, jak uważa policja, doznało lekkich obrażeń. Stołeczna policja sprawdza, czy były inne poszkodowane, oraz ustala motyw podejrzanego. O incydentach dowiedziano się po zgłoszeniach poszkodowanych i świadków.

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