Policja w Tokio w Japonii zatrzymała dwoje kierowników firm oraz obywatela Chin w sprawie domniemanych oszustw przy uzyskiwaniu wizy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jak podaje The Japan Times, jeden z zatrzymanych, 39-letni Hotei Aizawa, zaprzecza wszystkim zarzutom.

Podejrzenie dziesiątek fałszywych wniosków

Policja podejrzewa Aizawę o składanie fałszywych wniosków wizowych dla zamożnych obywateli Chin od 2020 roku. Według śledczych chodzi o od 30 do 40 osób. Funkcjonariusze uważają, że otrzymywał od każdego klienta po 600 tys. dolarów, z czego 450 tys. dolarów zatrzymywał dla siebie. Szczegóły tego procederu są nadal badane.

Wraz z Aizawą zatrzymano 45-letnią kierowniczkę firmy Emi Makino oraz 57-letniego obywatela Chin Zhuanga Yi. Według policji działali wspólnie, aby Zhuang mógł wjechać do Japonii w grudniu 2025 roku na podstawie wizy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nieprawdziwe dane o wykształceniu i pracy

We wniosku złożonym do służby imigracyjnej rzekomo fałszywie wskazano, że Zhuang ma tytuł Master of Business Administration oraz że będzie pracował w firmie Makino. Według informacji policji Aizawa obiecał Zhuangowi legalne uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Japonii, po czym obywatel Chin zapłacił mu 600 tys. dolarów.

Zwykle o pobyt stały w Japonii mogą ubiegać się osoby, które mieszkają w kraju co najmniej 10 lat. W przypadku posiadaczy wiz dla wysoko wykwalifikowanych pracowników okres ten może być krótszy. Makino, według policji, oświadczyła, że wszystkimi dokumentami i procedurami dotyczącymi Zhuanga zajmował się Aizawa.

W czerwcu Aizawa został już zatrzymany pod zarzutem nielegalnego sprowadzenia do Japonii niani dla zamożnych obywateli Chin. Dalsze śledztwo w tej sprawie doprowadziło policję do wątku dotyczącego Zhuanga i Makino.

Czytaj nas na