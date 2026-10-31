W Tonga licencję Elim Hotel zawieszono na sześć tygodni po tym, jak goście opublikowali nagranie, na którym nurkują z humbakami. Flotę obiektu ograniczono również do jednej łodzi. Nurkowanie z wielorybami jest w kraju zakazane, choć pływanie obok nich jest dozwolone, informuje ABC News.

Menedżerka Elim Hotel Lepolo Foliaki powiedziała, że zasady naruszyli goście. Według niej osoba odpowiedzialna za reklamę musi dopilnować, aby wyraźnie wskazywała ona zakaz schodzenia pod wodę w pobliżu wielorybów.

Możliwe naruszenia przez operatorów

Nagrania z chińskich mediów społecznościowych, które ABC przejrzało i zweryfikowało, mogą wskazywać na naruszenia zasad przez należące do zagranicznych właścicieli firmy organizujące obserwację wielorybów. Na materiałach turyści dotykają zwierząt i nurkują z nimi. Jeden z filmów reklamował wycieczki freedivingowe i oferował 12 rejsów w tym roku.

Dyrektor oddziału Ministerstwa Turystyki w Vava'u Lemoto Fakaosi poinformował, że kilku operatorów otrzymało ostrzeżenia za naruszanie zasad. Lokalny właściciel firmy turystycznej Vili Vaipulu stwierdził, że taka reklama wprowadza klientów w błąd i utrudnia pracę kapitanom, którzy starają się przestrzegać zakazu nurkowania. Twierdzi on również, że widział przypadki przeładowania jednostek oraz działalność operatorów w niedziele, gdy konstytucja Tonga zakazuje działalności komercyjnej.

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Presja na wieloryby i wzrost turystyki

Co roku do wód Tonga przybywa około 2 tys. humbaków, które pokonują tysiące kilometrów z Antarktydy, aby urodzić potomstwo w ciepłych wodach wysp Vava'u. Pływanie z wielorybami przyciąga do królestwa około 20 tys. turystów rocznie i przynosi około 12 mln dolarów dochodu.

Liczba turystów obserwujących wieloryby wzrosła z 9804 w 2006 roku do 20 018 w 2019 roku. Ograniczenia w wydawaniu licencji wprowadzono w 2006 roku, kiedy ich liczbę ograniczono do 13. Do 2020 roku było ich 20, a ostatni dostępny wykaz obejmuje 25 licencjonowanych operatorów w Vava'u. Większość firm należy do zagranicznych właścicieli.

Badanie Lorenzo Fioriego z Auckland University of Technology z 2019 roku wykazało niski poziom przestrzegania tongijskich zasad. Według badania samice wielorybów mogą pozostawać pod wodą nawet trzy razy dłużej, gdy w ich pobliżu pływają turyści. Dyrektorka ds. środowiska Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Vava'u Karen Stone ostrzegła, że taka aktywność może zakłócać naturalne zachowanie wielorybów, ważne dla trwałości populacji.

Grupa lokalnych operatorów również kwestionuje w sądzie decyzję rządu dotyczącą licencji. Jeden z członków tej grupy, Alistair Coldrick, uważa, że rząd nie przestrzega własnych zasad, a zwiększanie liczby pozwoleń wywiera dodatkową presję na wieloryby.

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