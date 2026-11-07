W mieście Toro, w departamencie Valle del Cauca na południowym zachodzie Kolumbii, trzy kobiety znaleziono martwe w domu po ataku uzbrojonych mężczyzn 6 listopada. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na lokalne władze i policję.

Śledztwo w sprawie ataku

Według wstępnych informacji ofiary mogły być członkiniami jednej rodziny. Funkcjonariusze nie podali liczby napastników, okoliczności ich wejścia do domu ani motywu zbrodni.

Po zabójstwie lokalne władze przeprowadziły nadzwyczajne posiedzenie rady bezpieczeństwa z udziałem policji, wojska i władz miejskich. Dowódca policji departamentu Valle del Cauca, pułkownik Amaury Aguilera, oświadczył, że do śledztwa skierowano specjalną grupę śledczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nagroda i dane Indepaz

Burmistrz Toro John Fredy Valencia ogłosił nagrodę do 10 milionów pesos kolumbijskich za informacje, które pomogą ustalić osoby zaangażowane w atak. Według przedstawionych w materiale wyliczeń jest to około 3,1 tys. dolarów amerykańskich.

Instytut Studiów nad Rozwojem i Pokojem Indepaz zakwalifikował ten przypadek jako 104. masowe zabójstwo w Kolumbii w 2026 roku. Organizacja używa tego terminu wobec pojedynczego ataku, w wyniku którego giną co najmniej trzy osoby.

Mniej niż dobę wcześniej w innym ataku na drodze do Toro zginęły dwie osoby, a kolejna została ranna. Związek między tymi dwoma zdarzeniami nie został dotąd ustalony. Indepaz wskazuje, że w tym rejonie istnieją zagrożenia związane ze sporami o kontrolę terytorialną i nielegalną działalnością gospodarczą, w tym handlem narkotykami.

Czytaj nas na