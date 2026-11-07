Premier Libii Abdul Hamid Dbeibah 7 listopada otworzył w Trypolisie 22. zwyczajne posiedzenie Rady Wykonawczej Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary (CEN-SAD). Uczestniczą w nim ministrowie spraw zagranicznych i szefowie delegacji państw członkowskich organizacji, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Libijską Agencję Informacyjną.

Porządek obrad

Uczestnicy mają omówić restrukturyzację organizacji, aktywizację jej instytucji oraz wzmocnienie współpracy regionalnej. W otwarciu uczestniczyli także specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ w Libii Hanna Tetteh, a także ambasadorowie i przedstawiciele misji dyplomatycznych.

Dbeibah wyraził nadzieję, że CEN-SAD stanie się regionalną platformą wspólnego reagowania na wyzwania polityczne, bezpieczeństwa i gospodarcze. Wezwał do wzmocnienia koordynacji w walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i nieregularną migracją, a także do wspierania bezpieczeństwa granic i stabilności w regionie.

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Uczestnicy i sekretariat

Na posiedzenie przybyli szefowie resortów spraw zagranicznych Egiptu, Tunezji, Czadu, Dżibuti, Republiki Środkowoafrykańskiej, Sierra Leone, Somalii i Gwinei Bissau. Dbeibah wezwał do ustalenia harmonogramu zakończenia przenoszenia sekretariatu wykonawczego organizacji do siedziby głównej w Trypolisie.

Na marginesie spotkania minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty przeprowadził rozmowy z szefem MSZ Czadu Abderamanem Koulamallahem. Strony omówiły współpracę dwustronną, kwestie regionalne oraz aktywizację instytucji i wyspecjalizowanych mechanizmów CEN-SAD, w szczególności w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, rozwoju zdolności i realizacji programów rozwojowych.

CEN-SAD założono w Trypolisie 4 lutego 1998 roku. Organizacja zrzesza 28 afrykańskich państw Sahary i Sahelu oraz ma status obserwatora przy ONZ. Po obaleniu Muammara Kaddafiego w 2011 roku siedzibę sekretariatu przeniesiono z Trypolisu do stolicy Czadu, Ndżameny.

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