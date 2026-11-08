W USA po zwycięstwie demokratów w wyborach gubernatorskich w Teksasie, Iowa i Georgii mogą nasilić się spory dotyczące edukacji szkolnej, finansowania szkół prywatnych, tematów LGBTQ+ w materiałach edukacyjnych oraz programów różnorodności, równości i inkluzywności. Informuje o tym The Hill.

Teksas i Iowa

Wybrana gubernatorka Teksasu Gina Hinojosa krytykowała stanowy program wyboru szkoły, który przewiduje finansowanie publiczne kont dla uczniów opuszczających lokalne szkoły publiczne. Oświadczyła, że dąży do zakończenia praktyki, którą nazwała oszustwem kuponowym. Jednocześnie republikanie zachowują kontrolę nad Senatem Teksasu. Hinojosa będzie miała prawo weta pozycyjnego, z którego potencjalnie może skorzystać, aby ograniczyć finansowanie programu, lecz nie będzie mogła go zlikwidować bez poparcia ustawodawców.

Corey DeAngelis, pracownik naukowy Heritage Foundation, zasugerował, że urzędujący republikański gubernator Greg Abbott może zwołać specjalną sesję legislatury przed końcem swojej kadencji. Według niego republikanie mogliby włączyć program do formuły finansowania szkół, co znacznie ograniczyłoby możliwość zakończenia go poprzez weto pozycyjne.

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W Iowa wybrany gubernator Rob Sand opowiadał się nie za likwidacją programu wyboru szkoły, lecz za jego reformą. Podkreślał również zwiększenie finansowania edukacji publicznej oraz powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej. Pod rządami republikanów w stanie wprowadzono ograniczenia dotyczące książek o tematyce LGBTQ+ w szkołach; przeciwnikom tych ograniczeń nie udało się doprowadzić do ich uchylenia w sądzie.

Plany nowych władz Georgii

W Georgii wybrana gubernatorka Keisha Lance Bottoms jak dotąd niemal nie komentowała programu wyboru szkoły. Jej kampania koncentrowała się na bezpłatnej powszechnie dostępnej edukacji w college’ach społecznych, edukacji przedszkolnej i rozszerzeniu nauczania wiedzy finansowej. Poparła również zniesienie stanowego podatku od dochodów nauczycieli.

Pod poprzednimi republikańskimi władzami Georgia skupiała się na zakazywaniu koncepcji, które władze stanowe nazywały dzielącymi, i uchwaliła Kartę praw rodziców, pozwalającą rodzicom przeglądać materiały edukacyjne. Wiade James, starsza dyrektorka ds. polityki edukacji szkolnej w Center for American Progress, uważa, że nowa administracja może zainicjować dodatkowe finansowanie szkół, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli lub zachęty do pozyskiwania i utrzymywania kadry pedagogicznej.

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