W Arizonie, Kolorado i stanie Waszyngton wyborcy zatwierdzili lub, według wstępnych wyników, mogą zatwierdzić inicjatywy dotyczące wprowadzenia lub rozszerzenia zakazów udziału transpłciowej młodzieży w szkolnych drużynach sportowych zgodnie z jej tożsamością płciową. W Kolorado oczekuje się również zatwierdzenia nowego zakazu operacji afirmujących płeć u osób niepełnoletnich, informuje STAT News.

Jednocześnie wyniki głosowań nie pokrywały się z sukcesem kandydatów określonej partii. W szczególności demokraci w Kolorado zdobyli Senat stanowy, większość miejsc w Izbie Reprezentantów, a także stanowiska gubernatora i prokuratora generalnego. Obie inicjatywy w Kolorado są zmianami ustawowymi, dlatego legislatura stanowa będzie mogła wprowadzić do nich poprawki przed ich wdrożeniem. Wybrany gubernator oświadczył, że ograniczenia będą wymagały „długotrwałego i starannego rozważenia”.

Aborcja i polityka narkotykowa

Głosowania w sprawie aborcji odbyły się w czterech stanach i w każdym przypadku wyborcy zachowali obowiązujący status prawny. W Missouri niemal 56% głosujących odrzuciło propozycję ustawodawców dotyczącą uchylenia zapisanego w konstytucji stanowej prawa do wolności reprodukcyjnej. Ustawodawcy powiązali możliwy zakaz aborcji z propozycją konstytucyjnego zakazu opieki afirmującej płeć dla osób niepełnoletnich.

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W Nevadzie i Wirginii większość wyborców poparła zapisanie prawa do aborcji w konstytucjach stanowych. W Idaho natomiast utrzymano obowiązujący zakaz aborcji. W Massachusetts niemal 76% wyborców odrzuciło uchylenie ustawy o rekreacyjnym używaniu marihuany, a w Idaho ponad 66% nie poparło przyznania ustawodawcom wyłącznego prawa do legalizowania substancji psychoaktywnych.

Nauka i programy medyczne

W Kalifornii Proposition 38 mogła zostać zatwierdzona, zgodnie ze wstępnymi wynikami. Inicjatywa przewiduje emisję obligacji o wartości 8,4 mld dolarów na badania w dziedzinie immunologii i immunoterapii. W przypadku ostatecznego zatwierdzenia połowa tej kwoty — 4,2 mld dolarów — zostanie skierowana do jednego instytutu, który nie został formalnie wymieniony w tekście inicjatywy. Według STAT News kryteria prawdopodobnie spełnia California Institute for Immunology & Immunotherapy, którego jednym ze współzałożycieli jest główny finansowy zwolennik kampanii, Gary Michelson.

W Dakocie Południowej wyborcy odrzucili poprawkę, która mogła uzależnić kontynuację rozszerzonego programu Medicaid od utrzymania federalnego finansowania na poziomie 90%. W Dakocie Północnej niewielką przewagą nie poparto poprawki konstytucyjnej dotyczącej bezpłatnych śniadań i obiadów dla wszystkich uczniów szkół publicznych.

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