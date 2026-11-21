W centralnej części Strefy Gazy brygady obrony cywilnej wydobyły spod gruzów szczątki 129 Palestyńczyków. Prace poszukiwawcze prowadzono pod ruinami 39 budynków mieszkalnych i innych obiektów, które według służby zostały zniszczone przez armię izraelską, informuje Anadolu Agency.

Poszukiwania trwały 53 dni

Dyrektor obrony cywilnej centralnej Gazy Rami al-Ayedi oświadczył, że operacja objęła obóz dla uchodźców Nuseirat, Al-Zawajdę i Deir al-Balah. Było to zakończenie drugiego etapu projektu poszukiwania zmarłych w centralnej części enklawy, finansowanego przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Przed rozpoczęciem prac władze informowały o 233 osobach uznawanych za zaginione pod gruzami. W ciągu 53 dni brygady przepracowały 410 godzin, dysponując jedną koparką, jedną ładowarką i jedną ciężarówką do wywozu gruzu. W pracach uczestniczyli również policyjni kryminalistycy, specjaliści medycyny sądowej, służby miejskie, Czerwony Krzyż i egipski komitet.

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Tysiące osób mogą pozostawać pod ruinami

Drugi etap szerszego projektu ogłoszono 19 lipca. Obejmował on 147 zniszczonych domów w prowincjach Gaza, Północna Gaza i Centralna Gaza, gdzie, według szacunków, mogło być pogrzebanych 1 072 ciał. Podczas pierwszego etapu, rozpoczętego w listopadzie 2025 roku, udało się odnaleźć szczątki 333 z 559 osób zgłoszonych jako zaginione.

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal oświadczył w październiku, że pod gruzami w całej Strefie Gazy może pozostawać około 8 tysięcy ciał, w tym około 4 tysięcy na obszarach kontrolowanych przez siły izraelskie, do których ratownikom trudno dotrzeć. Służba ostrzegła, że przy obecnie dostępnym sprzęcie prace poszukiwawcze mogą potrwać od ośmiu do dziesięciu lat. Palestyńscy urzędnicy oskarżają również Izrael o niewywiązanie się z obowiązku wpuszczenia sprzętu do usuwania gruzów, przewidzianego w porozumieniu o zawieszeniu broni.

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