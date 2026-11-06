W sali kościelnej w Berry w australijskim stanie Nowa Południowa Walia pokazano instalację artystyczną Wall of Tears, której wystawę rada miejska Shoalhaven odwołała na kilka dni przed otwarciem. Praca amerykańskiego artysty Phila Buehlera zawiera nazwiska 18 457 dzieci, o których śmierci informowało Ministerstwo Zdrowia Gazy w okresie od 7 października 2023 roku do 19 lipca 2025 roku, podaje ABC News.

Odwołanie wystawy

Instalację planowano zaprezentować w Regionalnej Galerii Shoalhaven w Nowrze. Rada miejska Shoalhaven uznała jednak, że ekspozycja stwarzałaby niedopuszczalny poziom ryzyka dla pracowników galerii, odwiedzających i najemców obiektu.

Zgodnie z oceną ryzyka, do której dotarło ABC News, bezpieczne przeprowadzenie wystawy wymagałoby między innymi uzbrojonej ochrony i wykrywaczy metalu. Organizatorzy zgodzili się wprowadzić zaostrzone środki bezpieczeństwa, jednak rada odwołała ekspozycję na kilka dni przed planowanym otwarciem.

Rzecznik policji Nowej Południowej Walii oświadczył, że rada nie zgłosiła swoich obaw policji South Coast. Jak powiedział, wyżsi rangą funkcjonariusze, w tym lokalny komendant, nie wiedzieli o zagrożeniach związanych z ekspozycją. Rada uzasadniła decyzję względami bezpieczeństwa, ale nie sprecyzowała, jakie konkretnie zagrożenie dla społeczeństwa dostrzegała.

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Pokaz w Berry

Pokaz instalacji w sali Zjednoczonego Kościoła w Berry zgromadził około 300 osób. Wielebny John Brentall powiedział, że był „bardzo rozczarowany” decyzją rady, ponieważ jego zdaniem dzieło artystyczne nie stanowiło zagrożenia.

Annette Pham, organizatorka pokazu z Shoalhaven Friends of Palestine, poinformowała, że setki osób zwróciły się do rady, jej członków i lokalnych parlamentarzystów z żądaniem wyjaśnienia odwołania. Według niej po tym incydencie obiekty w Kiamie i Port Kembla również zaoferowały przyjęcie instalacji.

Wall of Tears była już prezentowana w Sydney, Perth i Canberze. W czerwcu niezależne śledztwo ONZ oskarżyło Izrael o zbrodnie wojenne, w tym o ludobójstwo oraz umyślne ataki i zabójstwa palestyńskich dzieci podczas konfliktu w Gazie. Rząd Izraela odrzucił te ustalenia, nazywając je nieuzasadnionymi faktycznie.

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