W chińskim Quanzhou władze miejskie utworzyły fundusz na rzecz rozwoju potencjału państw afrykańskich w dziedzinie światowego dziedzictwa UNESCO. Początkowy budżet China Funds-in-Trust (Quanzhou) for Capacity-Building on World Heritage in Africa wynosi 1 mln dolarów. Jak informuje South China Morning Post, China News Service podała o utworzeniu funduszu w marcu 2025 roku, a UNESCO oświadczyło, że został on uruchomiony z takim początkowym budżetem.

Pomoc w nominacjach

Inicjatywa przewiduje finansowanie, konsultacje dotyczące procedury nominacyjnej oraz szkolenie specjalistów ds. ochrony dziedzictwa. W październiku w Quanzhou odbyło się tygodniowe seminarium, w którym uczestniczyło ponad 20 urzędników zajmujących się dziedzictwem kulturowym z 17 państw afrykańskich.

Dyrektor generalny Departamentu Spraw Afrykańskich chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Du Xiaohui oświadczył, że program ma upowszechniać chińskie doświadczenie w ochronie dziedzictwa i wzmacniać więzi kulturalne Chin z Afryką. Sekretarz generalny Chińskiej Narodowej Komisji ds. UNESCO Qin Changwei zaznaczył, że geograficzna reprezentacja Afryki na liście jest niewystarczająca, a niektóre państwa kontynentu nie mają żadnego wpisanego obiektu.

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Reprezentacja Afryki

Według danych UNESCO na Liście światowego dziedzictwa znajduje się 1273 obiektów, z których 115 leży w Afryce. Aby zgłosić nominację, państwa mogą potrzebować lat badań, ekspertyz i planowania ochrony zabytku. Muszą uzasadnić jego wyjątkową uniwersalną wartość, określić granice obiektu i opisać jego długoterminową ochronę.

Niektóre potencjalne obiekty pozostają na liście wstępnej od dziesięcioleci. W szczególności Uganda wpisała na nią geometryczne malowidła naskalne Nyero w 1997 roku, a Sudan dodał w 1994 roku historyczny port Suakin nad Morzem Czerwonym z budynkami z kamienia koralowego. Obecność na liście wstępnej oznacza zainteresowanie państwa nominowaniem obiektu, lecz nie złożenie kompletnego wniosku.

Eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, uważają, że finansowanie z Chin może pomóc państwom afrykańskim w nominacjach. Jednocześnie podkreślili, że do szkolenia specjalistów, składania wniosków i ochrony obiektów po wpisaniu na listę potrzebne jest stabilne finansowanie. Ich zdaniem taka współpraca może również przynieść Chinom korzyści dyplomatyczne.

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