W Szwajcarii zespół medycyny sądowej kierowany przez Andreę Steuer z Uniwersytetu w Zurychu wykrył biomarker, który może pomóc dłużej wykrywać ślady użycia kwasu gamma-hydroksymasłowego, czyli GHB, w moczu. Substancję tę nazywa się także „płynnym ecstasy”; może być stosowana podczas przestępstw seksualnych lub rabunków, podaje Tagesschau.

Biomarker GHB-pentoza

Naukowcy zidentyfikowali GHB-pentozę — związek GHB z cukrem rybozą, który powstaje w organizmie podczas metabolizmu tej substancji. W badaniu marker ten wykryto wyłącznie w moczu uczestników, którym podano GHB. W grupie kontrolnej otrzymującej placebo nie stwierdzono GHB-pentozy.

Według naukowców GHB-pentozę można było wykryć w moczu do trzech dób. Samo GHB jest szybko metabolizowane głównie do wody i dwutlenku węgla, dlatego może być niemożliwe do wykrycia we krwi lub moczu już po sześciu do dwunastu godzinach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja na próbkach ze spraw

Po pierwszym badaniu specjaliści ponownie przeanalizowali 2 400 przechowywanych próbek moczu ze spraw sądowych. GHB-pentozę wykryto także we wszystkich próbkach, które wcześniej dały dodatni wynik na obecność GHB.

Nowy marker pomógł również potwierdzić trzy podejrzewane przypadki: dwa rabunki i jeden prawdopodobny napad seksualny. Próbki moczu pobrano 13–16 godzin po zdarzeniach, gdy na standardowy przesiew było już za późno. Śledczy podejrzewali użycie kropli gwałtu ze względu na objawy opisane przez poszkodowanych, a we wszystkich trzech przypadkach w moczu wykryto GHB-pentozę.

Rutynowe zastosowanie w Zurychu

W zurychskiej medycynie sądowej próbki są już rutynowo badane na obecność GHB-pentozy w przypadkach podejrzenia użycia kropli gwałtu. Według Steuer biomarker można wykrywać za pomocą standardowych sądowo-medycznych testów laboratoryjnych, dlatego inne placówki również będą mogły włączyć go do standardowego badania przesiewowego. Jednocześnie badania nad tym biomarkerem nadal trwają.

Czytaj nas na