W Turcji całkowita ilość odpadów wzrosła o 15% w porównaniu z 2010 rokiem, podczas gdy ilość śmieci przypadająca na jedną osobę pozostawała mniej więcej na tym samym poziomie. Dzieje się to w czasie, gdy rząd promuje inicjatywę Zero Waste, którą żona prezydenta Emine Erdoğan prezentuje na arenie międzynarodowej, w tym podczas szczytu klimatycznego COP31.

Jak informuje Climate Home News, program Zero Waste rozpoczął się w 2017 roku. Zakłada on ograniczenie powstawania odpadów i rozwój recyklingu, ale nie zawiera konkretnego zobowiązania do osiągnięcia zerowego poziomu odpadów w określonym terminie. W 2022 roku z inicjatywy Emine Erdoğan Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Zero Waste, obchodzony 30 marca.

Ograniczenia dotyczące jednorazowego plastiku

W Turcji rozpatrywana jest inicjatywa ustawodawcza dotycząca ograniczenia jednorazowych produktów plastikowych, w tym sztućców, kubków i mieszadełek. Według publikacji dokument został wniesiony do parlamentu, ale nie otrzymał jeszcze ostatecznej zgody prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych i badacze obawiają się, że w przypadku przyjęcia dokument może zawierać wyjątki dla producentów. W szczególności wskazują na ryzyko, że firmy będą mogły wytwarzać jednorazowy plastik na eksport. Tureckie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PAGEV ze swojej strony twierdziło, że polityka ograniczeń może zaszkodzić gospodarce i miejscom pracy.

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Podatek od plastikowych toreb, wprowadzony w 2019 roku, początkowo zmniejszył ich wykorzystanie. Jednocześnie jego stawka wzrosła jedynie z 0,25 do 1 liry tureckiej, choć w kraju utrzymuje się wysoka inflacja. Biolog morski Sedat Gündoğdu nazwał obecny poziom opłaty niewystarczającym, by zmienić zachowania konsumentów.

Składowiska i import odpadów

W Turcji coraz więcej odpadów jest centralnie zbieranych i składowanych na zmodernizowanych wysypiskach, jednak większość z nich nadal nie jest poddawana recyklingowi. Obserwacje satelitarne Carbon Mapper wykryły wycieki metanu na składowiskach w pobliżu Ankary. Według publikacji wysypisko w Sincan emituje około 1 200 kilogramów metanu na godzinę.

Turcja jest także największym kierunkiem eksportu odpadów plastikowych z Unii Europejskiej po tym, jak Chiny ograniczyły ich import. Climate Home News zauważa, że dostawy te mogą wzrosnąć po wejściu w życie unijnego zakazu eksportu odpadów do krajów nienależących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Turcja nie należy do tej kategorii państw.

Turecki urzędnik Ekrem Yıldırım poinformował, że obecny poziom odzysku odpadów w kraju wynosi około 30%, a władze dążą do podniesienia tego wskaźnika do 70%, nie podając terminu. Jednocześnie ostatnie dostępne dane UE oceniały poziom recyklingu odpadów w Turcji w 2020 roku na 12%, podczas gdy średnia w państwach Unii Europejskiej w 2024 roku wynosiła około 50%.

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