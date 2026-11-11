W Turcji rząd i operator Celikler Holding zaskarżyli orzeczenie sądu, które w lipcu 2026 roku uchyliło zezwolenie na rozbudowę węglowej elektrowni Afşin-Elbistan w powiecie Elbistan w prowincji Kahramanmaraş. Sąd wskazał, że potencjalny wpływ projektu na zdrowie ludzi i środowisko nie został odpowiednio oceniony, podaje The Independent.

Plany rozbudowy elektrowni

Kompleks Afşin-Elbistan składa się z elektrowni A, działającej od 1984 roku, oraz B, otwartej w 2006 roku. W 2020 roku nakazano zamknięcie elektrowni A z powodu niezamontowania wymaganego prawem sprzętu do kontroli zanieczyszczeń. Pięć miesięcy później dwóm z jej czterech bloków zezwolono na wznowienie pracy.

Projekt rozbudowy elektrowni A zakładał budowę dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 688 MW. Został zatwierdzony w 2024 roku mimo sprzeciwu lokalnych mieszkańców, którzy wiążą działalność zakładu z problemami zdrowotnymi, wyczerpywaniem zasobów wodnych i upadkiem rolnictwa.

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Skargi mieszkańców i dane obrońców praw człowieka

Ponad tuzin mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu elektrowni powiedział redakcji, że uważa emisje za przyczynę powszechnych chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Jednocześnie The Independent zaznacza, że ostateczne udowodnienie związku między działalnością elektrowni a opisanymi problemami jest trudne: nie przeprowadzono oficjalnego badania zdrowia ludności na tym obszarze.

Analiza zlecona przez Greenpeace Mediterranean w 2022 roku oszacowała, że rozbudowa mogłaby spowodować około 1900 przedwczesnych zgonów. Badaczka Human Rights Watch Deniz Bayram oświadczyła, że dane państwowego systemu monitorowania powietrza i obserwacje satelitarne wskazują na niebezpiecznie wysoki poziom zanieczyszczenia wokół elektrowni.

Spór trwa podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi, gdzie Turcja promuje elektryfikację i rozwój zielonego przemysłu. Krytycy podkreślają, że kontynuowanie projektów węglowych przeczy deklaracjom klimatycznym Ankary: kraj pozostaje największym producentem energii elektrycznej z węgla w Europie, a ponad jedna trzecia jego energii elektrycznej jest wytwarzana przez elektrownie węglowe.

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