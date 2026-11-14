W Antalyi w Turcji szef Biura ONZ ds. Usług Projektowych (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, wezwał Iran i Stany Zjednoczone do pilnego zezwolenia na przewóz nawozów przez Cieśninę Ormuz. Na konferencji klimatycznej COP31 oświadczył, że niedobór nawozów może doprowadzić do zubożenia milionów ludzi.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, Moreira da Silva koordynuje specjalną grupę zadaniową ONZ powołaną w celu ułatwienia bezpiecznego przejścia ładunków nawozów podczas kryzysu. Podkreślił, że negocjacje Teheranu i Waszyngtonu w sprawie kompleksowego porozumienia muszą być kontynuowane, jednak równolegle potrzebne jest natychmiastowe, wyjątkowe i ograniczone w czasie rozwiązanie, aby przywrócić takie dostawy.

Pięć statków dziennie

Według szacunków przedstawiciela ONZ, aby zaspokoić potrzeby, przez cieśninę powinno codziennie przepływać około pięciu statków z nawozami. Przed rozpoczęciem konfliktu przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna trzecia światowych wolumenów nawozów, a po blokadach ich cena wzrosła o 30%.

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Moreira da Silva zaznaczył, że skutki niedoboru najbardziej odczuwają kraje znajdujące się w trudnej sytuacji. W szczególności minister finansów Sudanu powiedział mu o podwojeniu cen żywności w ciągu sześciu miesięcy, a w Nepalu rolników, jak stwierdził, nie stać już na zakup nawozów.

Ryzyko kryzysu żywnościowego

Wśród krajów, które odczuwają znaczny wpływ, wymienił Mozambik, Kenię, Sudan, Somalię, Nepal, Bangladesz i Sri Lankę. Jeśli w różnych częściach świata będą pomijane sezony siewów, nawet 45 milionów ludzi może stanąć w obliczu poważnego ostrego niedoboru żywności, a kolejne 30 milionów może znaleźć się poniżej granicy ubóstwa, ostrzegł szef UNOPS.

Według niego ONZ dysponuje mechanizmem, który umożliwi rozpoczęcie transportu nawozów w ciągu siedmiu do dziesięciu dni.

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