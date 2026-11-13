Wojskowy śmigłowiec Sikorsky S-70 rozbił się na obrzeżach miasta Malatya we wschodniej Turcji. W katastrofie zginęło czterech tureckich wojskowych — podaje AeroTime, powołując się na Ministerstwo Obrony Turcji.

Katastrofa w rejonie Yeşilyurt

Według lokalnych mediów śmigłowiec spadł około godziny 18:45 czasu lokalnego w rejonie Yeşilyurt w Malatyi. Na miejsce skierowano policjantów, strażaków i medyków. Tureckie stacje telewizyjne pokazały nagrania, na których nad miejscem katastrofy unosiły się dym i płomienie, a w pobliżu znajdowały się pojazdy służb ratunkowych.

Ministerstwo Obrony Turcji w swoim pierwszym oświadczeniu potwierdziło, że chodzi o S-70, jednak nie sprecyzowało celu lotu ani obowiązków wojskowych znajdujących się na pokładzie. Przyczyny katastrofy są obecnie ustalane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo w sprawie katastrofy

Prokuratura Generalna w Malatyi wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Jak poinformowała agencja Anadolu, do sprawy zaangażowano zastępcę prokuratora generalnego oraz dwóch prokuratorów.

Turcja używa śmigłowców Sikorsky Black Hawk od dziesięcioleci. W 2016 roku firmy Sikorsky i Turkish Aerospace Industries rozpoczęły w kraju program licencyjnej produkcji wersji S-70i, która otrzymała oznaczenie T70. Program przewiduje dostawę 109 śmigłowców dla sześciu wojskowych i cywilnych operatorów, w tym tureckich wojsk lądowych, sił powietrznych i żandarmerii.

Czytaj nas na