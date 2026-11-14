Naukowcy z Politechniki Stambulskiej w Turcji opisali model, zgodnie z którym efektywna gęstość ciemnej energii we wczesnej historii Wszechświata mogła być ujemna, a później stać się dodatnia. Według obliczeń przejście mogło nastąpić przy przesunięciu ku czerwieni około 1,5 — mniej więcej 9,5 miliarda lat temu, informuje ScienceDaily.

Alternatywna gałąź teorii grawitacji

Międzynarodowa grupa pod kierownictwem profesora Özgüra Akarsu zbadała wcześniej rzadko rozpatrywaną gałąź teleparalelnej grawitacji f(T). W przeciwieństwie do ogólnej teorii względności Einsteina, która opisuje grawitację poprzez krzywiznę czasoprzestrzeni, podejście to wykorzystuje właściwość matematyczną znaną jako torsja.

Autorzy rozpatrzyli rozwiązania bez założenia, że gęstość ciemnej energii musi być koniecznie dodatnia. Jeden z dwóch możliwych scenariuszy jest zbliżony do standardowego modelu kosmologicznego, podczas gdy drugi zakłada ujemną efektywną gęstość ciemnej energii w odległej przeszłości. Wybór gałęzi matematycznej zależy od współczesnej gęstości materii we Wszechświecie, dlatego model zachowuje sześć parametrów kosmologicznych standardowego modelu ΛCDM.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Physical Review D. W pracach uczestniczyli również Nihan Katirci z Uniwersytetu Doğuş oraz Antonio De Felice z Uniwersytetu w Kioto.

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Związek z obserwacjami DESI

Zainteresowanie modelami ze zmienną ciemną energią wzmocniły wyniki spektroskopowego instrumentu DESI, który tworzy trójwymiarową mapę Wszechświata na podstawie położeń galaktyk i kwazarów. Dane z pierwszych trzech lat obserwacji DESI, połączone z pomiarami promieniowania reliktowego, supernowych i słabego soczewkowania grawitacyjnego, wzmocniły przesłanki, że ciemna energia może nie zachowywać się jak stała kosmologiczna.

Jednocześnie dane te nie wystarczają do ostatecznego wniosku o ewolucji ciemnej energii: istotność statystyczna zależy od zestawu połączonych obserwacji i nie osiąga poziomu odkrycia. DESI zakończył planowany pięcioletni przegląd, podczas którego obserwował ponad 47 milionów galaktyk i kwazarów. Autorzy badania nie przetestowali jeszcze swojego modelu na pełnym zestawie danych DESI.

Możliwe wyjaśnienie napięcia Hubble'a

Autorzy uważają, że zmiana znaku efektywnej gęstości ciemnej energii mogłaby potencjalnie pomóc wyjaśnić napięcie Hubble'a — rozbieżność między różnymi sposobami pomiaru obecnego tempa rozszerzania się Wszechświata. Scenariusz wymaga dalszej weryfikacji na podstawie danych o powstawaniu wielkoskalowych struktur, uginaniu światła przez grawitację i historii kosmicznej ekspansji.

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