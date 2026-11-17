W Stambule w Turcji policja przeprowadziła nalot na siedzibę stacji Sözcü TV. Tureckie władze przejęły kontrolę nad nadawcą. France 24 nazywa Sözcü TV ostatnią w kraju stacją telewizyjną wspierającą opozycję.

Nalot na siedzibę

Nalot odbył się we wtorek. To już trzeci przypadek, gdy władze przejęły kontrolę nad mediami wspierającymi opozycję w Turcji w ciągu niewiele ponad roku. France 24 określa ten krok jako kolejny poważny cios dla tureckich mediów wspierających opozycję.

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Presja na partię rządzącą

Wydarzenia mają miejsce wśród publicznego oburzenia z powodu skandalu wokół wielomiliardowego funduszu inwestycyjnego. Według France 24 skandal dotknął oszczędności niemal pół miliona osób.

Oburzenie związane ze skandalem zwiększyło także presję na rządzącą partię AKP prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana przed wyborami zaplanowanymi na 2028 rok.

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