W Turcji sąd w Stambule tymczasowo aresztował byłą minister ds. rodziny Fatmę Betül Sayan Kayę w sprawie wielomiliardowego skandalu z funduszami inwestycyjnymi. Jak podaje Deutsche Welle, zarzuca się jej naruszenie ustawy o rynkach kapitałowych oraz udział w organizacji utworzonej w celu popełniania przestępstw.

Środek zapobiegawczy wobec byłej minister

Mąż Sayan Kayi został zwolniony pod warunkiem regularnego zgłaszania się na policję. Była ona minister ds. rodziny w latach 2016–2018, a do niedawna zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana.

26 września Sayan Kaya podała się do dymisji po oskarżeniach ze strony partii Yeni. Jej przewodniczący Zeynel Emre twierdzi, że Sayan Kaya i jej mąż otrzymali 2,17 mld lir — około 43 mln dolarów lub 38,4 mln euro — po zainwestowaniu 163 mln lir w jeden z funduszy. Według jego wersji małżeństwo sprzedało swoje udziały krótko przed domniemanymi manipulacjami cenami, które wywołały kryzys na rynku giełdowym.

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W sprawie figuruje ponad 430 osób

Małżeństwo zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom, lecz przekazało część spornych środków na rachunek wskazany przez regulatorów bankowych. Po kryzysie funduszowym regulator finansowy zlikwidował 131 funduszy.

Prokuratura bada podejrzenia dotyczące zakrojonych na szeroką skalę manipulacji rynkowych, które według publikacji dotknęły oszczędności niemal pół miliona inwestorów. Minister sprawiedliwości Akın Gürlek oświadczył w tym tygodniu, że w sprawie badane są działania ponad 430 osób, a 112 osób zostało już tymczasowo aresztowanych pod zarzutem manipulacji rynkowych i wykorzystywania informacji poufnych.

Lider głównej opozycji Özgür Özel w parlamencie przypisał polityczną odpowiedzialność za skandal Erdoğanowi i wezwał prezydenta do ustąpienia albo rozpisania wyborów.

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