Podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji uczestnicy rozpoczęli drugi globalny przegląd postępów — pięcioletnią ocenę wspólnych postępów w ramach porozumienia paryskiego. Ma ona pokazać, czy krajowe plany i zobowiązania są wystarczające, aby ograniczyć emisje, dostosować się do zmiany klimatu i wspierać najbardziej narażone państwa, informuje UN News.

Przegląd zakończy się w 2028 roku i będzie ostatnim przed 2030 rokiem. Szef ONZ ds. klimatu Simon Stiell wezwał rządy, by przekształciły cele uzgodnione podczas poprzedniego cyklu w praktyczne rezultaty. Jak powiedział, pozostały na to dwa lata.

Negocjacje bez porozumienia

Jednocześnie prezydencja COP31 poinformowała, że 21 kwestii negocjacyjnych wciąż pozostaje nierozstrzygniętych. Wśród nich są adaptacja do zmiany klimatu, finansowanie, łagodzenie skutków zmiany klimatu i sprawiedliwa transformacja. Nowe projekty tekstów miały zostać przedstawione wcześnie w czwartek, a ministrowie na zamkniętym spotkaniu próbowali zawęzić różnice.

Pierwsza wersja szerszego porozumienia politycznego ujawniła rozbieżności dotyczące paliw kopalnych, finansowania klimatycznego, celu utrzymania ocieplenia w granicach 1,5°C, elektryfikacji oraz roli nauki. Inicjatywa Turcji, aby zwiększyć udział energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii do 35% do 2035 roku, uzyskała poparcie 75 państw.

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Nauka i sprawiedliwa transformacja

Delegacje spierają się również o harmonogram kolejnych dużych ocen Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. Narażone państwa chcą, aby raporty były gotowe na czas na potrzeby nowego globalnego przeglądu postępów. Rosja — państwo-agresor — a także Arabia Saudyjska i Chiny uważają proponowany harmonogram za zbyt napięty i mogący ograniczyć pełny udział naukowców z krajów rozwijających się.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wezwali, by nie odkładać decyzji dotyczących finansowania adaptacji. Ekonomistka Mariana Mazzucato stwierdziła, że sprawiedliwa transformacja nie powinna sprowadzać się wyłącznie do poszukiwania dodatkowych środków: kwestie społeczne, warunki inwestycji publicznych oraz ochrona pracowników i lokalnych społeczności muszą stanowić część polityki klimatycznej od samego początku.

Podczas dnia tematycznego poświęconego rozwojowi ludzkiemu i społecznemu oraz równości płci uczestnicy podkreślili również potrzebę uwzględniania wpływu zmiany klimatu na kobiety. Brazylijska negocjatorka Lilian Chagas zaznaczyła, że bez wspierania kobiet w nauce i oceny skutków dla ich zdrowia kraje ryzykują utratę rozwiązań potrzebnych do ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji.

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