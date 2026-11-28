W Turcji w tym tygodniu zatrzymano dziewięć osób powiązanych z opozycyjną stacją telewizyjną Halk TV — poinformował właściciel stacji Cafer Mahiroğlu. Przekazał, że wśród wskazanych powodów zatrzymań były podejrzenia prania pieniędzy, łapownictwa i rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji, podaje BBC News World.

Zatrzymania osób powiązanych z kanałem

Mahiroğlu, który mieszka w Londynie, oświadczył, że tureckie władze zniszczyły Halk TV. Według niego kilku członków jego rodziny znalazło się wśród osób zatrzymanych, gdy w ubiegłym miesiącu kanał przeszedł pod kontrolę władz. Właściciel odrzucił również zarzuty wobec siebie i stacji telewizyjnej.

Prokuratura w Stambule poinformowała, że wśród ostatniej grupy zatrzymanych było dwóch byłych prowadzących Halk TV. Według prokuratury przygotowywali oni fałszywe materiały w zamian za pieniądze.

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Prokuratura wydała także nakaz aresztowania koordynatora wiadomości Halk TV Kürşada Oğuza, który według jej danych przebywa za granicą. W oświadczeniu nie sprecyzowano, gdzie dokładnie się znajduje. Mahiroğlu powiedział BBC, że może trafić do więzienia, jeśli wróci do Turcji.

Kontrola nad nadawcą

W ubiegłym miesiącu tureckie władze przeprowadziły nalot na siedzibę główną Halk TV, po czym transmisje na żywo stacji zostały wstrzymane. Następnie do zarządzania stacją telewizyjną wyznaczono nowego administratora.

Na początku tego miesiąca władze przejęły również kontrolę nad opozycyjną stacją Sozcu TV. Główny rywal prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana, burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu, został uwięziony pod zarzutami korupcji i naruszenia prawa wyborczego. İmamoğlu i jego partia zaprzeczają tym zarzutom.

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