W aborygeńskiej społeczności Wadeye na północy Australii projekt rybacki Thamarrurr Sea Farmers rozwinął się w pełnowymiarową komercyjną działalność połowu krabów. Po uzyskaniu pełnej licencji komercyjnej zespół zwiększył zatrudnienie z trzech do dziewięciu pracowników, może zastawiać do 60 pułapek na kraby i co tydzień wysyła na rynek w Darwinie od 35 do 50 kilogramów połowu.

Jak informuje ABC News, rybacy zaczynają pracę przed świtem, aby jeszcze tego samego dnia dostarczyć kraby na lekki samolot do Darwinu. Według jednego z członków zespołu, Theo Doolinga, krokodyle również próbują wydostać zdobycz z pułapek: gady zmiażdżyły już szczękami pięć takich pułapek.

Miejsca pracy dla społeczności

W Wadeye mieszka około 2,5 tysiąca osób. Według spisu z 2021 roku pracę miał mniej więcej co piąty dorosły mieszkaniec. Koordynator Thamarrurr Sea Farmers Johnson Katuuru zaznaczył, że nowi pracownicy mają duże doświadczenie w rybołówstwie. Jeden z najmłodszych członków zespołu, Joel Martin, powiedział, że rybacy odwiedzają szkołę i wyjaśniają uczniom znaczenie ukończenia edukacji dla przyszłego zatrudnienia.

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Aboriginal Sea Company, największy posiadacz licencji na połów krabów na Terytorium Północnym, nazywa przedsiębiorstwo w Wadeye jedyną na Terytorium Północnym komercyjną operacją rybacką prowadzoną przez samą społeczność. Projekt otrzymuje również mentoring i szkolenia od firmy Humpty Doo Barramundi.

Nacisk na zrównoważone połowy

W Thamarrurr Development Corporation podkreślili, że zespół prowadzi szczegółową ewidencję obszarów połowów i liczby złowionych krabów, aby nie wyczerpywać zasobów na poszczególnych obszarach. Wcześniej licencje komercyjne zawieszono z powodu obaw o liczebność krabów na Terytorium Północnym. W tym okresie licencje Thamarrurr Sea Farmers tymczasowo przeniesiono do kategorii aborygeńskich licencji przybrzeżnych, a po zakończeniu przerwy przywrócono im status komercyjny.

Zastępczyni dyrektora generalnego Thamarrurr Development Corporation Tracy Leo uważa, że w ciągu dekady w Wadeye może powstać branża owoców morza, która zapewni około 100 miejsc pracy. Oprócz połowu krabów wspomniała o farmie ostryg czarnowargich, która nie rozpoczęła jeszcze produkcji komercyjnej, oraz o innych połowach. Według Johnsona Katuuru zespół dąży do stopniowego rozwoju działalności, koncentrując się na długoterminowej trwałości.

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