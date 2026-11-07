W hrabstwie Wajir w północno-wschodniej Kenii co najmniej 40 rolników skorzystało z modelu finansowania Pay-As-You-Go (PAYGO), aby zainstalować szklarnie solarne. Jak podaje Nation Kenya, systemy umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do nawadniania i wentylacji szklarni, w których warzywa są uprawiane przez cały rok.

Warzywa i dochody

Rolnicy uprawiają szpinak, pomidory, słodką paprykę, jarmuż i inne warzywa, które spożywają oraz sprzedają lokalnym mieszkańcom. Rolniczka Asha Guleid powiedziała, że szklarnie poprawiły dobrobyt społeczności, zapewniając ludziom żywność i stabilny dochód. „Nie chodzimy już spać głodni i nie zależymy od dzikich owoców, jak wcześniej” — powiedziała.

Inny rolnik, Mohamed Weli, powiedział, że wydał od 200 tys. do 400 tys. szylingów kenijskich na instalację systemu. Według niego początkowe koszty były znaczne, ale uprawa szklarniowa stała się bardziej opłacalna niż hodowla zwierząt gospodarskich: obecnie osiąga do 250 tys. szylingów zysku miesięcznie. Weli twierdzi również, że podczas powodzi w 2023 roku jego szklarnia była jedynym dostawcą żywności na lokalny rynek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wskaźniki żywienia dzieci

Specjalistka ds. żywienia w hrabstwie Nuria Ibrahim Abdi powiązała produkcję szklarniową ze wzrostem bezpieczeństwa żywnościowego i poprawą żywienia wrażliwych grup. Według danych z badania SMART częstość ostrego niedożywienia wśród dzieci poniżej piątego roku życia w Wajir spadła z 19% w 2023 roku do 11,2% w 2024 roku. Udział gospodarstw domowych z akceptowalnym poziomem spożycia żywności, jak powiedziała, wzrósł z 76% do 89%, a udział rodzin z niewystarczającym spożyciem żywności spadł z 7,1% do 1,8%.

Jednocześnie rolnicy borykają się z niedoborem wody, wysokimi kosztami nowoczesnych systemów, ograniczonym dostępem do kredytów, słabą infrastrukturą i brakiem wiedzy technicznej. Firma Solargen Technologies oferuje rolnikom technologie nawadniania, szkolenia, planowanie produkcji, finansowanie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do rynków.

Czytaj nas na